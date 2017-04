Diamanten huwelijksjubileum echtpaar De With-Roza

Gorinchem – 20 – 04 -2017 – Op 19 april was het echtpaar De With-Roza

60 jaar getrouwd. Burgemeester Govert Veldhuijzen bezocht het echtpaar om 13.30 uur om hen te feliciteren met het 60-jarig huwelijksjubileum.

Mevrouw De With-Roza (Riet) woonde als kind in Vuren, de heer De With (Gerrit) woonde in Leerdam. Op feestdagen fietste de jeugd uit de omgeving naar de (Zalt) Bommelse brug. Mevrouw fietste met haar vriendin, de heer De With fietste met 2 vrienden. Vanaf het moment dat zij elkaar zagen was het duidelijk dat ze bij elkaar hoorden. In de weekenden kwam de heer De With altijd naar Vuren gefietst.

Zij trouwden op 19- en 20-jarige leeftijd. Na hun trouwen hebben ze eerst bij de vader en moeder van mevrouw gewoond. Daarna zijn ze via Leerdam, Molenaarsgraaf, en Hardinxveld uiteindelijk in Gorinchem beland. Ze kochten een huis in de Gildenwijk en na bijna 30 jaar is het echtpaar verhuisd naar Stalkaarsen.

Het echtpaar heeft veel gereisd en gekampeerd. Door de gezondheid (harststilstand) van de heer De With hebben zij uiteindelijk hun caravan verkocht. Gelukkig gaat het weer helemaal goed met de gezondheid van de heer De With. Hij fietst veel en af en toe gaat zijn vrouw mee. De heer De With heeft ook altijd veel bij de kinderen geholpen, hij kluste graag o.a. op de camping en op de boerderij van zijn dochters, het liefst met hout. Mevrouw gaat 2x per week klaverjassen. De heer werkte bij verschillende timmerbedrijven en maakte ook meubelen. Mevrouw heeft gewerkt in de huishouding en zorgde voor de kinderen en het gezin. Mevrouw breit graag. Ze maakt dan dekens voor Roemenië.

Het echtpaar heeft 3 kinderen, 4 kleinkinderen en sinds kort een achterkleinkind. Ze hebben het jubileum gevierd met een diner met de familie.