Streekcentrum en Van Hoorne Entertainment slaan handen ineen

Lisanne Addink-Dölle (links) en Michael van Hoorne (rechts) met tv-karakters Fien & Teun – Fotograaf: Ton de Bruin.

Gorinchem – 19-04-2017 – Dinsdag 18 april 2017, maakte Streekcentrum ooievaarsdorp Liesvelt uit Groot-Ammers bekend te gaan samenwerken met Van Hoorne Entertainment. Het productiehuis gaat met de stichting het bestaande park verder thematiseren en aankleden om zo meer bezoekers te trekken en de educatiedoelstellingen beter te kunnen bereiken. De bestaande tv-karakters Fien & Teun zullen de basis vormen voor een ontdekkingstocht voor kinderen, waarbij de oorsprong van de

Alblasserwaard centraal staat.

In april 2018 openen de deuren van “Avonturenboerderij Molenwaard” op het terrein van het Streekcentrum. Het belevingscentrum zal zich met name richten op gezinnen met kinderen in de leeftijd van 2 tot 10 jaar. Aan het bestaande centrum zullen wat elementen worden toegevoegd om nog beter te kunnen werken aan de doelstelling die al vele jaren de basis vormt voor het Streekcentrum: het bevorderen van agrotoerisme en kennismaken met de Alblasserwaard en zijn oorsprong. Streekcentrumvoorzitter Lisanne Addink-Dölle: “Met deze nieuwe samenwerking, waarbij Van Hoorne Entertainment de exploitatie gaat doen, heeft het Streekcentrum een krachtige partner gevonden. Het park blijft grotendeels zoals het is, maar samen kunnen we de schoonheid van de polder en het Hollandse landschap op een nog aansprekende en ducatieve wijze tonen aan een groot publiek.”

De bestaande tv-karakters Fien & Teun worden ingezet om kinderen meer te leren over de boerderij, natuur, tuin en dier. Zo kunnen kinderen kaas maken, koeien melken, een ritje op de pony’s maken of in het Wilgendoolhof verdwalen. Ook kunnen kinderen hun boerderijdiploma behalen en zijn er diverse klim- en speelmogelijkheden. Op de hoogseizoendagen zijn Fien & Teun zelf aanwezig om met én voor de kinderen op te treden.

Stichting Streekcentrum

Het centrum dat in de regio beter bekend staat als het Ooievaarsdorp, werd opgericht in 1969. De ooievaar werd in Nederland met uitsterven bedreigd, maar na dertig jaar fokken is de ooievaarspopulatie weer op orde en werd in 1999 het Ooievaarsdorp omgevormd tot het Streekcentrum. Een prachtig stukje polder met o.a. een molen, bijenstal en eendenkooi, dat al jaren door vrijwilligers met veel liefde onderhouden wordt. “Door de samenwerking met Van Hoorne Entertainment gaan we een veel groter bereik krijgen en kunnen we onze doelstelling nog beter verwezenlijken. Kinderen en hun familie kennis laten maken met de oorsprong van ons mooie gebied heeft altijd centraal gestaan. En dat blijft ook, maar het is prachtig als we dat kunnen doen voor een groot publiek en mooi gethematiseerd”, aldus Lisanne Addink-Dölle.

Van Hoorne Entertainment

De karakters Fien & Teun, die het centrum een gezicht gaan geven, zijn al geruime tijd erg populair op televisie, waar ze dagelijks te zien zijn bij RTL Telekids. Ook hebben het bekende boertje en boerinnetje ondertussen een eigen merchandisinglijn, waarbij ze kinderen aansporen tot het actief

buiten zijn en het verzorgen van hun tuin. Van Hoorne Entertainment is eigenaar van deze karakters en zocht al langer naar een plek waar families Fien & Teun kunnen ontmoeten en met hen de natuur kunnen ontdekken. “Het is voor ons een geweldige kans dat we samen met het Streekcentrum

kunnen bouwen aan een eigen omgeving voor Fien & Teun en een plek waar kinderen kennis kunnen maken met alles wat Holland is. We zien dat oorsprong, traditie en sentiment steeds meer onderdeel worden van vrije tijd. Met dit concept willen we daarop inspelen om zo ook recreatie en toerisme in dit prachtige stukje polder te bevorderen”, aldus Michael van Hoorne, eigenaar van Van Hoorne Entertainment.

Ook de gemeente Molenwaard, waar recreatie en toerisme een speerpunt is, juicht de plannen toe. “Het is een mooi initiatief. Goed om te zien hoe twee lokale partijen elkaar weten te vinden in het realiseren van hun gezamenlijke doelstelling. Met deze nieuwe impuls krijgt onze regio er een andere manier van recreatie bij die past bij de vrijetijdsbesteding van nu: terug naar de natuur. En waar kan dat beter dan in Molenwaard?”, aldus wethouder Fatih Özdere.

Vanaf april 2018 zal het park dagelijks geopend zijn tegen betaling. Voor inwoners van de gemeente Molenwaard geldt een speciaal tarief op de jaarkaart. Deze kaart is vanaf september 2017 te bestellen op de website van het park. De aanpassingen aan het Streekcentrum zullen eveneens

starten in september 2017. Tot die tijd is het huidige Streekcentrum nog dagelijks geopend voor publiek.