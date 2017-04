Grote brand in bedrijfspand snel onder controle

Hardinxveld-Giessendam – 19-04-2017 – Woensdagmorgen 19 april is brand uitgebroken in een bedrijf aan de Griendaak. De brandweer kwam met groot materieel ter plaatse om de brand onder controle te krijgen. Door snel optreden kon erger worden voorkomen.

De brand woedde in een interieurbouwberijf op industrieterrein NieuweWeg in Hardinxveld-Giessendam. In het pand stond onder andere opslagmateriaal in brand. Om snel over voldoende bluswater te kunnen voorzien schaalde de brandweer op naar ‘grote brand’ en kwam met meerdere blusvoertuigen ter plaatse.

Door snel optreden kon overslag naar belendende percelen worden voorkomen. Vanwege nabluswerkzaamheden werden enkele delen in het pand gesloopt. Hoe de brand precies is ontstaan is niet bekend. Er deden zich geen persoonlijk ongelukken voor.