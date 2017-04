3FM Talent Award-winnaar Jonna Fraser op Zomerfeest Groenmarkt

Gorinchem – 18-04-2017 – Jonathan Jeffrey Grando, beter bekend als Jonna Fraser, is opgegroeid in Zaandam-Zuid. Op zijn 12e maakte hij kennis met hiphop en sindsdien is het zijn uitlaatklep. Het begon als een hobby, maar al snel werd het zijn liefde. Inspiratie bij het maken van muziek vindt Jonna voornamelijk bij soul en rap uit de jaren 90 en dat is goed terug te horen aan de diversiteit in zijn muziek. Jonna is een goedlachse en positief ingestelde jongen en draagt een goed gevoel uit in zijn teksten.

Eind 2014 bracht Jonna zijn debuut EP Maatje 45 uit. De releaseparty was uitverkocht en de EP werd goed ontvangen door het Nederlandse publiek. In februari 2015 jaar heeft Jonna met een delegatie rappers en producers op Schiermonnikoog gezeten. Daar is het album New Wave ontstaan waar Jonna zijn bijdrage heeft op de tracks Het Is Zover, Hoog/Laag, Je Kan Er Niet Omheen en Liegen Voor De Rechter. New Wave is bij het optreden op Lowlands in augustus 2015 bekroond als gouden plaat en de single Hoog/Laag als platina.

In september 2015 wordt bekend gemaakt dat Jonna Fraser heeft getekend bij Noah’s Ark. Dat wordt gevierd met de release van de videoclip ‘Hoop Ellende’ met labelgenoot Hef.

Eind april 2016 luidt de Zaandammer zijn nieuwe EP in met de release van de single en videoclip van ‘Do Or Die’ met Broederliefde. Tijdens de releaseparty van zijn ‘Goed Teken’ EP in Melkweg Amsterdam ontvangt Jonna een gouden plaat voor de single ’Ik Zag Je Staan’ met Ronnie Flex en Idaly. Zes weken na het uitbrengen van ‘Do Or Die’ ontvangt Jonna live bij Giel Beelen een platina award voor zijn single met Broederliefde.

Het debuutalbum Jonathan, dat Jonna Fraser vorige week vrijdag uitbracht, bestormt momenteel de hitlijsten. Op dinsdag 15 augustus staat Jonna Fraser op de Groenmarkt. Een uur lang. Met band!

Eerder maakte de organisatie van het Zomerfeest op de Groenmarkt bekend dat op woensdag 16 augustus Broederliefde en op donderdag 17 augustus Rondé het podium betreedt. Wekelijks zal de organisatie nieuwe artiesten bekend maken via haar website www.zomerfeest.nl en haar social media kanalen.