Regio – 15-04-2017 – De wethouders van het Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt van de Regio AV overhandigden gisteren een innovatiecheque aan bestuurslid Harry Vertooren van het AV Ontwikkelingsfonds. De overhandiging gebeurde midden op de beursvloer van de FenExpo in de Evenementenhal in Gorinchem om bij ondernemers in de regio aandacht te krijgen voor dit nieuwe ontwikkelingsfonds.

Het AV Ontwikkelingsfonds is onlangs opgericht. Ondernemers uit de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (AV) kunnen in 2017 gebruikmaken van een stimuleringsbijdrage uit het AV Ontwikkelingsfonds. Er is geld voor: – initiatieven die recreatie bevorderen en bijdragen aan een langer verblijf van toeristen in het gebied; – de ontwikkeling van werkgelegenheid voor mensen die geen baan hebben.

Er kan maximaal € 25.000 renteloos worden geleend; het bedrag moet binnen 5 jaar worden terugbetaald, zodat het opnieuw geïnvesteerd kan worden in andere, nieuwe initiatieven. In totaal heeft het AV Ontwikkelingsfonds € 250.000 in kas. Daarmee kunnen dit jaar 10 ondernemers op weg worden helpen om hun zakelijke droom waar te maken. Aanvragen moeten uiterlijk 15 mei a.s. zijn ingediend. Meer informatie staat op avontwikkelingsfonds.nl.

Op de foto’s: wethouder Arie Donker (Zederik), wethouder Piet Vat (Molenwaard), wethouder Hans Freije (Gorinchem), bestuurslid Harry Vertooren (AV Ontwikkelingsfonds) en wethouder Bart Bruggeman (Leerdam)