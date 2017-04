Gorinchem – 15-04-2017 – Peter Beets is een van de meest erkende pianogiganten van onze tijd. Hij oogst wereldwijd lof en bewondering en zijn ster blijft groeien, evenals zijn creativiteit. In uiteenlopende muzikale activiteiten, van begeleider van Rita Reys en gastsolist van the Jazzorchestra of the Concertgebouw, tot latin-jazz en zijn veelgeprezen bewerkingen van klassieke muziek, blijft altijd onmiskenbaar zijn handtekening hoorbaar.

In zijn prijzenkast staan onder andere een Edison (2010), de Prix Martial Solal (1998) en de Pall Mall Export Swing Award (1988). Beets leverde ondanks zijn nog jeugdige leeftijd een flinke hoeveelheid indrukwekkende CD’s af, waaronder zeven voor het gerenommeerde Criss Cross label, opgenomen in New York.

Er zijn 12 cd’s van het Trio Peter Beets in internationale distributie.

Peter’s eigen composities en vernieuwende arrangementen van standards oogsten wereldwijd bewondering en leverden hem in 2010 de Edison op.

Een klavierleeuw onder de jazzmusici: dat is Peter Beets. Onlangs werd zijn album Chopin meets the blues genomineerd voor een Edison. Maar Beets speelt ook geregeld met orkesten, en met solisten als Ruben Hein en Rosanne Philippens. Op zijn imponerende lijst projecten en samenwerkingen neemt zijn eigen Trio een centrale plaats in. Al een dozijn albums bracht het uit. Steeds boeiende luisterjazz en combinaties van vernieuwende arrangementen van klassiekers, gecombineerd met eigen composities. Korter gezegd: Standards & Originals.

Standards & Originals Jerome Kern, Irving Berlin, Oscar Peterson – Peter Beets kent zijn klassiekers. In Standards & Originals paart hij zijn voorbeelden aan werken van eigen hand. Zowel de standards als de originals zijn steeds weer nieuw en verrassend.