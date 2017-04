Gorinchem – 15-04-2017 – De jaarlijkse bestrijding van onkruid op straten en stoepen is weer gestart. De gemeente bestrijdt op verschillende manieren zoals borstelen en heet water, dus zonder gebruik van chemische middelen.

Borstelen

In de woonwijken en doorgaande wegen borstelen we meestal. Bij de borstelmethode wordt het onkruid los geborsteld. Vervolgens ruimt Waardlanden het losse onkruid op. Het effect is direct zichtbaar. Waar de borstelmachine niet kan borstelen, bijvoorbeeld rondom bankjes en paaltjes, gebruiken we een bosmaaier of schoffel.

H20-onkruidbeheersing

Het onkruid in de binnenstad wordt bestreden door een aannemer. De aannemer gebruikt voor de onkruidbeheersing verschillende methoden waaronder heet water en hete lucht. Het hete water wordt op temperatuur vervoerd naar locatie en hoeft hierdoor nauwelijks verwarmd te worden. Zo neemt de CO2-uitstoot flink af.

Onderhoudniveaus

Gorinchem werkt met drie onderhoudsniveaus van onkruidbestrijding op verharding, de zogenaamde beeldkwaliteit. In de binnenstad en doorgaande wegen streven we naar een hoogwaardig niveau. Hier mag maar heel weinig onkruid staan. In de woonwijken van Gorinchem is een niveau vastgesteld waarbij er iets meer begroeiing op verharding aanwezig mag zijn. En in de buitengebieden mag in dit systeem de meeste begroeiing op verharding aanwezig zijn.

De grote zijdebij

In het kasseientalud nabij het Dalempoortje leeft de grootste kolonie grote zijdebijen van Nederland. Afgelopen jaar waren er meer dan 1.700 nestopeningen aanwezig. De grote zijdebij is in het voorjaar erg actief. Het vrouwtje graaft haar nestgangen in losse zandbodems, meestal op horizontale of iets steil oplopende plekken. Voor voedsel (nectar en stuifmeel) gebruikt de grote zijdebij alleen wilgen. De larven zijn in het begin van de zomer volgroeid en spinnen dan een cocon waarin ze verpoppen. Om de bijen in het voorjaar niet te storen, vindt hier voorlopig geen onkruidbestrijding plaats. In overleg met stadsvogeladviseur Johan Sterk zal dit op een later tijdstip plaatsvinden.