foto: Syndion / Jaccolien Stein

Gorinchem – 15-04-2017 – De acteurs van Syndions theatergroep het Toltheater zijn volop aan het repeteren voor hun nieuwe voorstelling, die in mei in de tuin van het restaurant Oud-Vuren in Vuren wordt opgevoerd. Het wordt een unieke voorstelling, die in samenwerking met het restaurant tot stand komt. Behalve van de prestaties van de acteurs kunnen de bezoekers ook genieten van de bak- en kookkunsten van de medewerkers van het restaurant. Zij serveren heerlijke huisgemaakte appeltaart (voorafgaand aan de voorstelling) en een boerendiner (na afloop van de voorstelling).

“t Went in de tent & eten wat de pot schaft” is de volledige naam van deze bijzondere samenwerkingsproductie. De tuin van Oud-Vuren wordt met prachtige handgemaakte decorstukken omgetoverd tot een boerencamping, waar de vrolijke, oer-hollandse voorstelling zich afspeelt.

Voorstellingsdata en kaartverkoop

De voorstellingen bieden plaats aan 60 personen. Er zijn zes avondvoorstellingen (donderdag 11 mei, vrijdag 12 mei, zaterdag 13 mei, donderdag 18 mei, vrijdag 19 mei, zaterdag 20 mei) en twee middagvoorstellingen (zaterdag 13 en 20 mei),. De avondvoorstellingen starten om 16.30 met appeltaart en sluiten om 19.00 uur af met een boerendiner. De middagvoorstellingen starten om 12.30 met een boerenlunch en sluiten om 15.30 af met appeltaart.

De kaarten kosten €18,50 en zijn verkrijgbaar bij de volgende verkooppunten:

Servicecentrum Syndion, Stadhuisplein 4 Gorinchem

Toltheater Syndion ULO-gebouw, Boerenstraat 11a Gorinchem (ma, di, vrij)

Restaurant Oud-Vuren, Waaldijk 70 Vuren

Supermarkt Spar, Mildijk 111 Vuren

Witgoedspecialist, Vlietskant 12 (of 23-25 na verhuizing), Leerdam.

De kaarten kunnen uitsluitend bij de verkooppunten worden afgehaald.