GoedPunt terug naar binnenstad

Gorinchem – 14-04-2017 – GoedPunt, de sfeervolle winkel van Syndion, komt terug naar de binnenstad.

Enkele jaren was het werkbedrijf met winkel gevestigd in de Haarstraat in het voormalige postkantoor, maar moest daar door verbouwingsplannen vertrekken. Men verhuisde naar de Galvaniweg. Een goed pand, maar niet direct een goede locatie voor de winkel, had men het liefst een pand in de binnenstad.

Dat is nu gelukt. Binnenkort gaat de winkel naar de Westwagenstraat in het pand waar voorheen een kapsalon was gevestigd. Een locatie waar veel winkelend publiek passeert.