Gorinchem – 14-04-2017 – Op 20 april aanstaande vormt het Biesboschmuseum het natuurlijke decor voor de voorjaarsbijeenkomst van Communicatieplatform Gorinchem (CPG), dé Gorcumse beroepsvereniging voor communicatieprofessionals. Het thema is ‘communicatie als succesfactor bij fondsenwerving’. Ingrid Koops en Peter van Beek van het Biesboschmuseum lichten toe hoe zij, mede dankzij een gedegen communicatiestrategie de benodigde financiering bij elkaar hebben gekregen. Daarnaast geeft een expert op het gebied van fondsenwerving een meer algemene presentatie over de niet te onderschatten rol van communicatie. Ben je lid of zou je lid willen worden? Wees welkom en meld je aan.

Het Biesboschmuseum heropent in 2015 haar deuren na een spectaculaire verbouwing. Het nieuwe gebouw gaat helemaal op in de omgeving en voldoet aan de hedendaagse eisen voor duurzaamheid Een kostbaar project, dat wel. Fondsenwerving blijkt voor het museumbestuur een uitstekende vorm om aan een deel van het benodigde geld te komen. Het Biesboschmuseum vormt om die reden de perfecte locatie voor de CPG-themabijeenkomst van donderdag 20 april. Het programma begint om 19.00 uur. Zowel de mensen van het museum als de externe expert op het gebied van fondsenwerving gaan met de aanwezigen in gesprek over de rol die communicatie speelt bij een succesvolle fondsenwervingscampagne. Voor de liefhebber is er een rondleiding door het museum. Rond 21.30 uur praten we onder het genot van een hapje en een drankje graag verder over de ongetwijfeld boeiende verhalen die we dan hebben gehoord. De avond eindigt om 22.00 uur.

Aanmelden kan via de website www.communicatieplatformgorinchem.nl (voor leden) of door het sturen van een e-mail naar info@communicatieplatformgorinchem.nl (voor gasten/introducées). Deelname is kosteloos. Tot ziens in het Biesboschmuseum (Hilweg 2, Werkendam)