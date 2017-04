Gorinchem – 13-04-2017 – Kinderen hoeven zich tijdens de meivakantie niet te vervelen. Want er zijn volop activiteiten bij de Bibliotheek AanZet. Zo is op woensdag 26 april Exotus Serpenti te gast in Bibliotheek Gorinchem. Dominique van der Berg heeft dit bedrijf opgestart om kinderen én volwassenen in contact te brengen met reptielen. Van 14.00 – 16.00 uur vertelt ze alles over deze bijzondere dieren. Hoe reageer je als je zo’n diertje vindt? En is de keuze die je maakt dan de goede of breng je jezelf alleen maar in gevaar? Bezoekers mogen ook een vogelspin en een slang vasthouden! Alle kinderen en hun ouders zijn welkom. Deelname is gratis. Reserveren is gewenst. Dit kan via www.debibliotheekaanzet.nl.

Exotus Serpenti

In Nederland zijn er veel mensen die een reptiel als huisdier hebben. Soms komt daar toch net even iets meer bij kijken dan men verwacht. De reptielen hebben meer verzorging nodig, ze worden groter dan gedacht of de slang of hagedis houdt toch niet zo van knuffelpartijen of onvoorzichtige kinderen. Exotus Serpenti is opgericht door Dominique van den Berg, die haar liefde voor reptielen met de rest van Nederland wil delen. Ze wil laten zien dat het vooral erg leuk is om een reptiel als huisdier te hebben, mits je er goed mee omgaat. Het bedrijf biedt verschillende reptielenpresentaties aan voor zowel een jonge als een wat oudere generatie. Iedereen steekt er wel iets van op.