Regio – 13-04-2017 – De livestream van de Arno Wallaard Memorial krijgt een professionele update. Onder de hoede van producent Flavio Pasquino, bekend van de Topcompetitie, wordt de livestream sterk verbeterd. Het Belgische Motomedia Team van Dirk Van Laer, ervaren in het coveren van wielerwedstrijden, zal de techniek verzorgen in Meerkerk. Na de Arnhem-Veenendaal Classic en de Dorpenomloop is de AWM de derde grote wielerkoers in Nederland, waarvan dit team de beelden zal verzorgen. De livebeelden starten 15.30 uur en de feitelijke uitzending en de laatste 2 uur (finish wordt verwacht om 19.00 uur) is full live met commentatoren en analisten. De livestream zal via de site van de Arno Wallaard Memorial makkelijk te volgen zijn. www.arnowallaardmemorial.nl

Bijzonder is de komst van oud-winnaar Lieuwe Westra als analist naar de Alblasserwaard. De Fries, die in 2009 als winnaar van de AWM o.a. Kenny van Hummel en Tejay Van Garderen te snel afwas, had niet veel eisen: een kratje Poldrièn was een voor de organisatie een makkelijk te vervullen wens. Westra is zijn eerste aansprekende overwinning in het shirt van Vacansoleil altijd als bijzonder blijven zien: ‘Mijn eerste profoverwinning, ik was als een kind zo blij, jongen!’

Naast producer en commentator Flavio Pasquino zijn als co-commentatoren Daan van de Berg, bijzonder goed ingevoerd in het Continentale wielrennen en Freek Wallaard, broer van de naamgever van de klassieker: Arno Wallaard.

Al jaren had de Arno Wallaard Memorial een eigen livestream in de lucht gebracht door Freek Wallaard en Wouter Mesker. Iedereen die verstand had van livereportages sprak over en waar kunststukje, veel houtje-touwtje en iPhone geknutsel, zelfs drones, maar het werkte. Livestreams zijn een wezenlijk onderdeel van wielerwedstrijden: de livestream van de AWM had verleden jaar maar liefst 17.000 volgers tot ver buiten het Europese continent. Het niveau van een 1.2 UCI Europese wielerwedstrijd vraagt een continuïteit op het vlak van livebeelden. Vandaar dat de organisatie van de AWM heeft gemeend met een professionele verbeterslag te maken.

De ploegen

6 continentale teams Nederland

Metec-TKH Continental Cycling Team

Baby Dump Cycling Team

Delta Cycling Team Rotterdam

Destil Jo-Piels

Monkey Town Continental Team

SEG Racing Academy

15 Buitenlandse Teams uit 8 verschillende landen

België

Cibel-Cebon

Lotto Soudal U23

Pauwels Sauzen-Vastgoedservice

Tarteletto Isorex

T.Palm Pôle Continental Wallon

Duitsland

Rad-net Rose Team

Team Lotto-Kern Haus

07-11 Cycling

Engeland

Madison Genesis

Luxemburg

Leopard pro Cycling

Team Differdange-Losch

Noorwegen

Coop-Osterhus

Slowakije

Attaque Team Gusto

Tsjechië

AC Sparta Praha

Verenigde Staten

National team USA

LST&Clubteams

Vlasman Cycling Team

GRC Jan van Arckel

NWV Groningen

WV De Jonge Renner

Arno Wallaard Memorial, deelnemers, kanshebbers

De elfde Arno Wallaard Memorial kent dit jaar een grote belangstelling voor deelname aan deze 1.2 UCI Wielerwedstrijd, meetellend voor de Europe Tour UCI. Menig ploeg moest teleurgesteld worden. Slechts 3 clubteams, inclusief Jan van Arckel kregen een startbewijs. Er verschijnen 10 Nederlandse teams aan de start en 14 teams uit 8 verschillende Europese landen. Bijzonder is dat het jeugdteam (U23) van de USA. Zeg maar gerust een internationale koers, die AWM.

Het lijkt vooral een strijd te worden tussen de Nederlandse teams onderling: Metec-TKH Continental Cycling Team komt met Maarten van Trijp, die verleden jaar niet per ongeluk de 10 editie won; van Trijp maakt een ijzersterk voorseizoen door met een prachtige overwinning in de Dorpenomloop.

Dan Delta Cycling Team Rotterdam met Jan Willem van Schip, de evenzo glorieuze winnaar van de Ronde van Drenthe, een 1.1 koers met de grote jongens. Wint van Schip dan is het zaak om direct de microfoon bij de mond van JW te houden: weinig zijn er origineler in hun commentaar dan dit talent.

Tenslotte SEG Racing Academy met hun sprintkanon Fabio Jakobsen: waar hij komt wint hij of stapt in ieder geval het podium op. ‘Faab’ heeft aangegeven dat hij de Memorial wil bijschrijven. Weinig of geen renners zullen bij de start er zo scherp bij staan als Fabio Jakobsen. Bijzonder is dat zowel Jakobsen als van Schip de AWM voor junioren wonnen. Ook Stefan Kreder (Metec) en Marten Kooistra(SEG) hebben de AWM-junioren al op de palmares staan.

Rob Ruijgh(30) rijdend voor het Belgische Tarteletto-Isorex maakt een sterk voorseizoen door. Ooit was hij 20ste in de Tour(2011) achter Cadel Evens, kan fietsen dus. Het Noorse COOP komt met de beide gebroeders Blikra’s en August Jensen, allemaal talentvolle coureurs. En wat gaan die jonge gasten van National Team USA doen? De AWM ziet het als een eer dat deze ploeg de polders in de Alblasserwaard hebben uitgekozen om ervaring op te doen.

Een ding is zeker: op winderige, smalle wegen tussen de weilanden in de Alblasserwaard kan je fietsen leren. Een bewijs? Binnen een paar jaar na zijn winst in de AWM finisht Dylan van Baarle als vierde in de Ronde van Vlaanderen.

Tenslotte: Koersbieren, koersmarkt, CO2-neutraal en bakfietsen

Aan de start/finish zullen live-interviews gehouden worden, hierbij zullen de begrippen ‘Polderkoers’ en ‘koersbier’ niet geschuwd worden: de AWM heeft immers al jaren het eigen bier ‘Poldrièn’. Bij start en finish is een bierplein waar naast het Poldriènbier, ook de bieren Duits&Lauret, À Bloc te verkrijgen zijn. Tevens zijn er aan aantal standhouders die met elkaar een koersmarkt vormen.

Middels compensatie van de uitgestoten CO2 door de volgkaravaan heeft de AWM ook een groen hart, datzelfde Groene Hart waar men oog voor heeft.

Hoewel een cyclo-evenement, wordt de AWM steeds meer een multi-event, met dit jaar zelfs het Open Zederik Kampioenschap Bakfietsenrace… Iedere ouder, en zelfs niet-ouder, als men maar een bakfiets berijdt, kan meedoen. De AWM: elk jaar iets nieuws.