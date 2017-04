Gorinchem – 12-04-2017 – Humanitas Home-Start biedt, op vriendschappelijke basis, emotionele steun en praktische hulp aan jonge gezinnen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben. Deze ondersteuning wordt geboden door vrijwilligers die zelf opvoedervaring hebben. Zij steunen een gezin door hen wekelijks te bezoeken. In de volgende Gemeenten is behoefte aan nieuwe vrijwilligers: Gorinchem, Zederik, Leerdam, Molenwaard, Hardinxveld-Giessendam en Giessenlanden.

Onze vrijwilligers krijgen door dit werk het gevoel iets voor anderen te kunnen betekenen, op gelijkwaardige basis, en leren daar zelf ook weer veel van.

Voelt u er ook iets voor om als vrijwilliger een gezin met jonge kinderen te ondersteunen? Dan bent u van harte welkom bij ons!

In een kennismakingsgesprek worden de werkwijze van Home-Start, uw motivatie, wensen en mogelijkheden besproken. Daarna volgt de voorbereidingscursus die u vertrouwd maakt met onze werkwijze. De cursus vindt plaats in Gorinchem, bij voldoende aanmeldingen. We hopen te starten nog vóór de zomervakantie. Met ingang van de cursus ontvangt u kilometervergoeding bij reizen die u onderneemt voor ons project. Na de cursus maakt u afspraken betreft uw wensen en inzetbaarheid in een gezin.

Enthousiast geworden? Bel voor meer informatie naar één van de coördinatoren, Anja de Kok 06 305 653 81 of Sascha Zonneveld 06 202 493 28 of stuur een mail naar: gorinchem@home-start.nl Meer informatie is beschikbaar op: www.home-start.nl of www.humanitas.nl Informatie films over ons project: zie Youtube, zoekfunctie homestart