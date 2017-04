Lingehavenkrant en Riveerkrant Gorinchem!

Wij hebben als Lingehaven Gorinchem voor het eerst een eigen krant. Hierin staat nieuws over onze haven, over Gorinchem, tips en leuke weetjes. De krant wordt natuurlijk uitgedeeld aan onze passanten in de Lingehaven maar is daarnaast ook voor bewoners, dagjesmensen en voorbijgangers natuurlijk leuk. De krant delen wij uit aan alle passanten die in de haven overnachten, maar is ook mee te nemen bij de Lingesluis, het kantoor, de VVV en verschillende adressen in de stad. We laten de krant in 2017 in 3 edities verschijnen. De 1ste editie die nu net uit is heeft ook een uitgebreid Open Havendag programma van zaterdag 20 mei!

Redactie is welkom!

Mensen die een leuk verhaal hebben voor in de krant worden van harte uitgenodigd om dat aan te leveren. Verhalen over varen, waarom je graag in Gorinchem komt, leuke ontmoetingen, tips over wat er te zien of te beleven is, evenementen voor de kalender, een mooie fietstocht, een tentoonstelling. Laat het ons weten! Want dat kan leuk zijn voor de krant.

Adverteren

Ook adverteren in de krant is mogelijk. Dus heeft u de lekkerste broodjes, het beste adres voor bijzondere cadeautjes, het gezelligste terras? Laat het weten in de krant. De volgende krant wordt een echte zomereditie. Dat betekent veel passanten in de Lingehaven vanuit het hele land. En daarmee zeker gasten die best getipt willen worden voor de leukste adresjes!