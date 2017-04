Diamanten huwelijksjubileum echtpaar Van Duffelen- Korevaar

Gorinchem – 12-04-2017 – Vandaag is het echtpaar Van Duffelen-Korevaar 60 jaar getrouwd. Burgemeester Govert Veldhuijzen bezocht het echtpaar gisteren om hen alvast te feliciteren met het 60-jarig huwelijksjubileum.

De heer Van Duffelen (Frans) en mevrouw Van Duffelen-Korevaar (Aatje) hebben elkaar in Gorinchem op 1e West ontmoet. De heer is geboren en getogen in Gorinchem en mevrouw is op 12-jarige leeftijd vanuit Sliedrecht in Gorinchem komen wonen. Ze waren beiden aan het sleeën in de winter van 1950/1951 en kregen verkering. De verkering hield stand en uiteindelijk zijn zij in 1957 getrouwd.

De heer Van Duffelen heeft een tijd gewerkt bij de Vries Robbé, daarna nog even een tussenstap bij een ander bedrijf waarna hij vervolgens tot aan zijn vervroegd pensioen bij metaalbedrijf Hermeta heeft gewerkt. Mevrouw Korevaar heeft eerst lang voor haar moeder gezorgd en is daarna gaan werken in de thuis/bejaardenzorg.

Het echtpaar ging vroeger vaak samen op vakantie maar heeft vooral veel muziek gemaakt bij de fanfare in Asperen. Dit doet het echtpaar nog steeds, met veel plezier gaan zij elke week oefenen. De heer Van Duffelen speelt tenorsax en mevrouw Van Duffelen-Korevaar speelt hoorn. Ook alle kinderen en kleinkinderen maken muziek bij de fanfare. De heer Van Duffelen heeft ook altijd gevoetbald bij Unitas en speelt nu Walking Football.

Het echtpaar heeft 3 kinderen, 5 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen. Ze vieren het jubileum met de kinderen en kleinkinderen door 3 dagen in de Efteling te verblijven met als afsluiter een paasbrunch voor de familie.