Gorinchem – 12-04-2017 – In de kwartfinale van de EM Cup was tweede divisionist Kozakken Boys een paar maten te groot voor derde klasser SVW. De Werkendamse topamateurs waren op volle sterkte afgereisd naar Gorinchem en lieten geen spaan heel van de streepjes. De teller stokte pas bij een 0-10 stand. Bij SVW maakte Ramish Haideri zijn debuut.

Direct vanaf de aftrap namen de Werkendammers, zoals verwacht, het heft stevig in handen en speelden in hoog tempo hun positiespel. Het leidde in de 10e en 11e minuut tot treffers van Ahmad Mendes Moreira en Madjer Lukoki. Met deze twee vroege doelpunten was het duel in feite al direct beslist. SVW kreeg nog wel een kans om de achterstand te verkleinen tot één doelpunt, toen Ahmed Kelifa in de 20e minuut een grote kans kreeg om tot scoren te komen. Volledig vrijstaand ontving hij de bal op de rechterflank, maar zijn harde schot was recht op de doelman af. Na ruim een half uur doelpuntte Raily Ignacio tweemaal vlak na elkaar, waarmee hij de ruststand op een geenszins geflatteerde 0-4 bepaalde.

Na rust gingen de Boys vrolijk verder met het scoren van doelpunten. De ene na de andere prima uitgespeelde aanval werd omgezet in doelpunten. Het leverde een aantal prachtige goals op. Kozakken Boys liep met speels gemak uit naar 0-10 en plaats zich hiermee glansrijk voor de halve finale van de EM-Cup. SVW kende een goed toernooi. Het kwam ver en kon vanavond met opgeheven hoofd afscheid nemen van het toernooi om de EM-Cup, wat een leuke toevoeging op de voetbalkalender is gebleken.

SVW speelt aanstaande zaterdag voor de competitie in Andel, waar het ruim 60 minuten uit moet spelen van het in december 2016 gestaakte duel tegen Sparta ’30. De aftrap in Andel is om 15.00 uur.

Dinsdag 11 april 2017

SVW – Kozakken Boys 0-10 (0-4)

10. Ahmad Mendes Moreira 0-1

11. Madjer Lukoki 0-2

33. Raily Ignacio 0-3

35. Raily Ignacio 0-4

47. Madjer Lukoki 0-5

58. Bryan Jongeneel 0-6

67. Ahmad Mendes Moreira 0-7

70. Everton Pires Tavares 0-8

73. Gwaeron Stout 0-9

79. Ahmed El Azzouti 0-10

Verslag en foto: Ronald Tukker