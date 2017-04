Waterpoloheren schrijven geschiedenis

Gorinchem – 10-04-2017 – De waterpoloheren van De Linge/PCG hebben afgelopen zaterdag geschiedenis geschreven door te promoveren naar de 2e Klasse. Gelijk spelen of winnen zou voldoende zijn om het kampioenschap binnen te halen. In een bizarre thriller tegen directe concurrent De Kempvis uit Spijkenisse werd uiteindelijk met 9 – 9 gelijkgespeeld.

In een bomvol Caribabad begonnen De Kempvis en De Linge/PCG in een heel hoog tempo aan de wedstrijd. De Kempvis nam in deze fase de leiding en kwamen op een 1 – 4 voorsprong. Het krachtverschil in het water was echter minder groot. In de laatste minuut van de tweede periode vocht de thuisploeg zich terug in de wedstrijd. Vlak achter elkaar scoorden Robbert van Gool en Victor Visser uit een snelle tegenaanvallen.

In de derde periode waren er aan beide zijden erg veel tijdstraffen. De Linge/PCG wist hier twee maal van te profiteren door Menno Cloostermans vrij te spelen, die twee keer op indentieke wijze afrondde. De Gorcums – Leerdamse combinatie kwam even later via een spectaculair hoogstandje van midvoor Rimmer Genee voor het eerst op voorsprong (6 – 5). De Kempvis maakte, ook vanaf de midvoor, echter snel de gelijkmaker.

In de laatste periode was de spanning in het Caribabad niet meer te houden. De Kempvis nam de leiding en kwam zelfs op een 7 – 9 voorsprong met minder dan drie minuten te spelen. De ijzersterk spelende Menno Cloostermans zette zijn ploeg met een hard schot op 8 – 9. Niet veel later kreeg De Linge/PCG weer een overtalsituatie. Martin Middelkoop werd snel vrij gespeeld, en met een droge knal bracht hij het kampioenschap binnen handbereik.

Met nog iets meer dan één minuut op de klok zette De Kempvis aan. Doordat Rimmer Genee aan de noodrem moest trekken, kreeg de Kempvis nog één kans. De pass werd echter onderschept en het feest in het Caribabad kon los barsten.

Door dit kampioenschap komt De Linge/PCG volgend seizoen uit in de 2e klasse bond. Een niveau dat binnen de vereniging enkel in de begin jaren negentig bereikt is.

Doelpuntenmakers: Menno Cloostermans 3, Tjerk Noorduyn, Victor Visser, Rimmer Genee, Robbert van Gool, Martin Middelkoop en Nicky Advokaat allen 1

foto’s: Richard van der Veen