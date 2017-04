foto: Andra van Hofwegen

Gorinchem – 10-04-2017 – Groep 4 van CBS De Tamboerijn in Gorinchem heeft voorlichting gehad over brandveiligheid. De kinderen mochten met juf Lizette op bezoek bij de brandweerkazerne. Na de voorlichting mochten ze ook nog even een kijkje nemen in een echte brandweerauto!

CBS De Tamboerijn is een kleinschalige protestants-christelijke basisschool binnen de wallen van Gorinchem. Meer informatie over de school is te lezen op www.tamboerijn.nl