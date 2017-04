Verlies voor Gorcumse korfballers op zonnig Molenvliet

Gorinchem – 10-04-2017 – In een wedstrijd die vooral aantrekkelijk was door het mooie weer, de felle duels en het nadrukkelijk aanwezige, vrij negatieve uitpubliek, kon GKV Enomics helaas geen vuist maken tegen het sterk spelende Pernix.

De eerste helft liet een strijdvaardig GKV zien en waren de ploegen gelijkwaardig aan elkaar, dan weer stond Pernix voor, dan weer de oranje zwarten. Toch was het Pernix, dat door wist te drukken en met 2 doelpunten voorsprong de rust in ging.

Na de thee zetten de gasten uit Leiden eens flink aan. Met de routine en felle aanpak van de tegenstander wisten de Gorcumers niet altijd goed om te gaan. De leidsman liet veel toe, waardoor er af en toen verhitte duels ontstonden, waar ook het uit publiek zich vol enthousiasme in mengde. De gemoederen liepen soms flink op en het was Pernix dat daar kracht uit putte en uiteindelijk ook van wist te profiteren. Hoogtepunten in de tweede helft waren voor GKV nog een prachtige doorloopbal onder de korf met 1 hand van Thom Nugteren en een doelpunt van Kevin van Beest na een heerlijke onderschepping van Nienke van der Weijden. Ook de drie wissels, Martine Wesdijk voor Maren den Besten, Ferry Gruiters voor Mats den Besten en Pepijn Kuijntjes, konden helaas geen kentering teweeg brengen. Uitslag: 19-25.

Aanstaande zaterdag speelt GKV Enomics, de uitwedstrijd tegen BEP (6 uit 9) in Purmerend. Thuis was er winst voor de Gorcumers in een leuke wedstrijd van beide ploegen. Om uit de degradatiezone te blijven is het noodzakelijk de punten weer mee naar Gorinchem te nemen.