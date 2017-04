Gorinchem – 10-04-2017 – De gelijke spelen doen Unitas wellicht de das om in dit seizoen. Verloren werd er weinig, maar genoeg gelijke spelen, waardoor er vele onnodige punten werden gemorst, terwijl vriend en vijand aan het einde van de wedstrijd meestal veel lof toezwaaiden naar de roodbroeken. Echter die complimenten leveren geen punten op . Vandaag was er weer zo één. De felicitaties aan Rood Wit die een punt haalden tegen Unitas, terwijl ze niets hadden in te brengen tegen het spel van Gorcumers.

Het eerste gevaar kwam via een vrije trap voor RoodWit, toegekend door, de voor promotie in aanmerking komende 48 jarige scheidrechter Ooms uit Eindhoven, die een terug kop bal van Mo Kibrom beoordeelde als een ongeoorloofde terugspeelbal op de keeper? Er kwam niets uit. De eerste echte mogelijkheid was in de 5e minuut voor de mee opgekomen Yoesef Pyla die een corner niet met het hoofd kon afronden.

De volgende mogelijkheid was wel raak. In de 12e minuut speelde Onur Ulusan fraai de, vandaag fantastisch spelende, Jasper Campfens aan. Deze sneed van rechts naar binnen richting goal en plaatste de bal loepzuiver met links in de lange hoek, de keeper kansloos latend. Dat betekende de verdiende 0-1 voorsprong.

De gehele eerste helft bleef Unitas de betere, terwijl Rood Wit zich beperkte tot verdedigen en de bal blind naar voren schieten.

Alles werd uit de kast gehaald om te intimideren. Valpartijen, ooh’s en aah’s , penalties claimen. Behalve voetballen. Unitas hield de controle en had nog één goede aanval voor rust, maar het bleef 0-1.

In de 2e minuut van de 2e helft had Fabian van Horssen, alléén voor de keeper, het duel op slot kunnen/moeten schieten, maar zijn zachte schot was een prooi voor de keeper. Unitas bleef verdedigend knap overeind tegenover het spierballenvoetbal van Rood Wit, dat één goede speler had deze middag en dat was Gianni Tiebosch. Hem lukte het, als enige, om een pasklare voorzet te geven en prompt lag de 1-1 in het net via een kopgoal van Dennis Jaspers. Deze teleurstelling zorgde er voor dat Unitas veel aanvallender moest gaan spelen.

Dat deed het ook, maar dat kwam de zorgvuldigheid niet altijd ten goede. Het bleef spannend tot het eind maar goals vielen er niet meer.

Unitas creëerde ook niet veel kansen, vandaag, maar was voetballend de betere. Rood Wit creëerde één kans en die was raak.

Het kampioenschap voor Rood Wit is een stap dichterbij, maar zij moeten nog 5- en Unitas nog 4 wedstrijden spelen met een voorsprong van 2 punten.

Nog niets beslist dus en je wet maar nooit. Voetbal is een raar spelletje.

Paasweekeinde geen wedstrijd en die week daarop thuis tegen Kruisland.

Opstelling : Ruud Verberk, Yoesef Pyla, Mo Kibrom, Esey Kiflom, Stefan van Hulst, Enis Ulusan, Onur Ulusan, Elroy Boonstoppel, Fabian van Horssen, Jasper Campfens, Achraf Chentouf.

foto: Theo Bos