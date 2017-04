Oosterhout, 9 april 2017 – De tweede wedstrijd van dit weekend voor de Biesboschzwemmers was een masterswedstrijd in het vertrouwde 50 meter bad te Oosterhout. De dertien masters waren goed voor tien persoonlijke en twee estafette clubrecords. Daarnaast werden ook nog vier persoonlijke records scherper gesteld. Omdat er weinig wedstrijden in een 50 meterbad worden gehouden werd er op diverse afstanden door zwemmers een tijd voor het eerst gezwommen.

Annette Wijnja en Neel Gielen waren met drie clubrecords het meest succesvol. Beide dames zwemmen dit jaar in een oudere categorie. Annette komt uit bij de 50-plussers en zij wist op de 50 en 100 rugslag en 100 schoolslag records te noteren. Op deze nummers wist Annette ook de Brabantse records scherper te stellen. Voor Neel waren er records op de 50 en 100 vrije slag en 50 rugslag in de categorie 65-plus. Behalve de persoonlijke clubrecords maakte Annette ook deel uit van het estafetterecord bij de 200-plussers. Samen met Marjo Goelema, Arjon de Bok en Paul Wijnja zwom ze een record op de 4 x 100 wisselslag estafette.

De andere clubrecords werden door heren gezwommen. Op de 200 vrije slag waren er drie heren die een record wisten te zwemmen. Bastiaan Baggerman deed dit bij de 45-plussers, Paul bij de 50-plussers en J.P. van Rossem bij de 55-plussers. Paul verbeterde zijn clubrecord en ook persoonlijk record met bijna vijf seconden. Arjon was de laatste die persoonlijk een clubrecord wist te zwemmen, hij deed dit op de 50 rugslag en verbeterde zijn eigen clubrecord met ongeveer een halve seconde. J.P. en Bastiaan wisten samen met Ingmar en Mark Visser een nieuw clubrecord te zwemmen op de 4 x 50 vrije slag bij de heren 160 jaar en ouder.

Pieter Vink wist op drie nummers een nieuw persoonlijk record te zwemmen. Op de 50 vrije slag haalde Pieter bijna twee seconden van zijn persoonlijk record af. Tijdens zijn 100 meter vrije slag was zijn tijd halverwege ook onder zijn persoonlijke record. Het laatste record zwom Pieter op de 50 vlinderslag, hij haalde ruim twee seconden van zijn oude tijd af.

Sabrina Boekhout, Jovanca van Dalen en Erik Huisman waren de andere zwemmers die in Oosterhout het water indoken. Zij konden geen persoonlijke of clubrecords zwemmen maar hun tijden waren wel in de buurt van hun persoonlijke records.

Over vier weken staan de Open Nederlandse Masters Kampioenschappen gepland en dan zullen in ieder geval Annette, Paul, Marjo, Arjon en Erik het water in Eindhoven induiken. De eerste drie genoemde zwemmers zullen daarna hun aandacht gaan richten op de Wereld Kampioenschappen die in Budapest, Hongarije in augustus gehouden gaan worden.