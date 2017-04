Swingend Bazuin Lenteconcert

Gorinchem – 10-04-2017 – Het Lente concert van de koninklijke Harmonie was een feest op zich. Maar liefst drie orkesten op het podium. Ondanks de niet traditionele concertavond op vrijdag was de publieke belangstelling ruim voldoende. De Bazuin had voornemens om op een andere locatie dit concert te gaan geven maar dat kon geen doorgang vinden. Mooi dat het huidige muziekcentrum van de Gorcumse vereniging voldoende faciliteiten biedt om een concert te geven.

Het grote jeugdorkest van De Bazuin bracht onder leiding van de scheidende dirigent een fris en goed programma ten gehore. Na afloop werd de dirigent in het zonnetje gezet en door voorzitter Bos toegesproken en bedankt voor zijn grote verdienste. “Mooie momenten en concerten heb je gedaan met onze jeugd en een goede basis gelegd voor hun verdere muzikale carrière.”

Namens de vereniging ontving de dirigent een fraaie foto op formaat van zijn jeugdorkest dat ook gepaard ging met bloemen en een dinerbon. De begeleiding van de jeugd Constance van Berkel en Frieda van Middelkoop ontvingen voor hun grote inzet voor de jeugd bloemen en de “Waarderings-Ooorkode en ook zij een dinerbon. Sinds 2013 hebben de dames de jeugd onder hun hoede genomen en is het jeugdorkest fors uitgeroeid.

Het grote orkest met dirigent Hans Verheij lijkt zich steeds beter te ontwikkelen. Populaire stukken zoals “New York” en “The Wizz”. Swingde over de stadswallen met fraai solowerk van Hans Bos op trompet.. De Bazuin groeit en raakt gewend aan de nieuwe dirigent. Als gastorkest was de koninklijke fanfare Apollo uit Nieuw Lekkerland met dirigent Henk Bonenkamp. De fanfare met een eigen mooie klankkleur heeft veel jeugd in het orkest zitten. Het publiek genoot.

Ere-lid Nanda van Stam, 50 jaar lid werd ook nog even toegesproken. Ook zij ontving de “Waarderings-Oorkonde”. Van Stam is nog steeds actief in de vereniging en ontving daarvoor veel waardering.