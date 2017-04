Gorinchem – 09-04-2017 – VW speelde in Asperen een wedstrijd met twee totaal verschillende gezichten. Voor rust sprong het heel slordig om met de vele doelkansen en werd er veel onderling gemekkerd. Na rust gingen de streepjes wel met man en macht op jacht naar doelpunten en scoorde het maar liefst viermaal. Grote man bij SVW was Daniël Alexander, die een glaszuivere hattrick wist te produceren. Menno Dekker maakte het kwartet doelpunten vol.

De start van de streepjes was nog veelbelovend. In het eerste kwartier wist men drie kansen te creëren. Meha, Kelfia en Menno Dekker wisten geen doel te treffen. In de 18e minuut was het wel raak, maar dan aan de overzijde van het veld. Asperen wist de eerste de beste kans wel te verzilveren. Nick van der Zijden werd diep gestuurd in het centrum en passeerde beheerst de goed keepende Pascal Jonker, 1-0. Wat volgde was een lange periode met veel strijd op het middenveld en veel gepraat onderling bij SVW. Maar weinig goed voetbal, ook niet van de thuisclub.

Na rust was er een ander SVW te zien. Het greep Asperen direct bij strot en liet niet meer los. In de 49e minuut zette Menno Dekker goed door, waarna de bal bij Daniël Alexander terecht kwam. Zijn schot trof doel in de verre hoek, 1-0. Een paar minuten later was de stand volledig omgekeerd in het voordeel van SVW. Uit de kluts kwam de bal voor de voeten van Daniël Alexander, die van dichtbij het laatste zetje gaf, 1-2. SVW ging door en zag Fitim Meha een opgelegde kans missen, om de wedstrijd in het slot te gooien. De thuisclub toucheerde even later het houtwerk. Een schot van Ahmed Kelifa scheerde even later de lat namens SVW. Vlak voor tijd maakte Daniël Alexander met zijn derde treffer een einde aan alle onzekerheid, 1-3. Diep in blessuretijd zette Menno Dekker nog de 1-4 eindstand op het scorebord.

Een ruime zege dus voor SVW, dat hiermee voor het eerst sinds 26 november 2016 (!!) weer eens uitwedstrijd winnend wist af te sluiten. Aanstaande dinsdag zal SVW in de kwartfinale van de EM-Cup de strijd aanbinden met tweede divisionist Kozakken Boys. Aanvang van deze wedstrijd staat gepland om 20.00 uur.

Zaterdag 8 april 2017

Asperen – SVW 1-4 (1-0)

19. Nick van der Zijden 1-0

49. Daniël Alexander 1-1

54. Daniël Alexander 1-2

90. Daniël Alexander 1-3

90.+3 Menno Dekker 1-4