Gorinchem – 09-04-2017 – In de halve finale van de bekercompetitie moesten zowel Jaco Vonk en Louis Rutgers als Tim Schakel en Hans Karelse na hun eerste remise op herhaling. Louis slaagde er ditmaal niet in om het zijn tegenstander moeilijk te maken en Jaco won dan ook overtuigend zijn partij.

Tim kwam met pionwinst prima uit de opening maar nadat hem een mooie combinatie met winst van een tweede pion ontging slaagde Hans erin om de stelling met knap verdedigingswerk dicht te houden. Wat Tim ook probeerde, hij slaagde er niet in een gaatje te vinden en moest berusten in remise. Hans en Tim gaan binnenkort een derde partij spelen want hoe dan ook, er moet een winnaar komen die het in de finale gaat opnemen tegen Jaco Vonk.

In de onderlinge competitie moest Henk Boot erg diep gaan om André van Wingerden te bedwingen. André beschikte geruime tijd over het initiatief en Henk moest hard werken om de partij niet te verliezen. Met grote moeite slaagde hij erin om de partij weer in de veilige haven te brengen en vanaf dit moment kon hij voorzichtig gaan denken aan een winstplan. Hiervoor had hij aan het slot van de partij wel de hulp van André nodig en na een matige en vervolgens slechte zet kon hij de lang ondenkbare winst toch nog binnen harken.

Uitslagen ronde 27

Externe competitie

Het derde team boekte met 7-1 een monsteroverwinning op Woerden 3. Winst was ervoor Mark Couwenberg, Gerard de Gans, Bert van Geldere, Henk van Houwelingen en Wim Deurloo. Bert van Hees en John Dessens speelden remise.

Het resultaat is opvallend want voor het treffen stond De Giessen en Linge nog onder Woerden. Door de overwinning stijgt het derde team naar zesde plaats in de derde klasse van de Stichts Gooise Schaakbond.