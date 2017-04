Dozijn ereplaatsen jonge Biesboschzwemmers

Sliedrecht, 8 april 2017 – Een klein groepje heeft in Sliedrecht meegedaan aan de laatste wedstrijd van het Swimkick en Minioren circuit van het seizoen 2016-2017. De dertien zwemmers wisten 16 persoonlijke records, twee clubrecords en een limiet voor de Brabantse Zomer Kampioenschappen te zwemmen. Tess Vonk en Jan-Bart Verheij waren de uitblinkers deze middag.

Tess mocht startten op de 50 vrije slag en 100 schoolslag. Op de ‘vrij’ had ze het clubrecord al in haar bezit en deze middag wist ze het scherper te stellen. Op de 100 schoolslag zwom Tess veertien seconden sneller dan het bestaande clubrecord. Het clubrecord was in 2008 gezwommen en toen was Tess nog niet geboren. In hetzelfde programma wisten Lars de Kooter en Andrea van Oord ook goede tijden te zwemmen. Lars verbeterde zich op de vrije slag sprint en halverwege op de schoolslag was hij ook sneller dan ooit. Voor Andrea waren er geen tijdsverbeteringen, maar net als Tess en Lars zwom zijn de 100 schoolslag voor de eerste keer en ze deed dit heel goed.

Jan-Bart zwom dezelfde nummers als bovengenoemde zwemmers. Op de vrije slag haalde Jan-Bart ruim twee en een halve seconde van zijn persoonlijk record en hiermee bleef hij ongeveer een seconde onder de limiet voor de Brabantse Kampioenschappen die in mei van dit jaar gehouden gaan worden. Op de schoolslag haalde hij ongeveer drie seconden van zijn persoonlijk record af. Chimène Huisman, Leandra van Oord, Hannelie de Raad en Romée van Rossem zwommen hetzelfde programma en daarin wisten zij ook diverse records te zwemmen. Chimène haalde ruim een seconde van de vrije slag af, terwijl Leandra op beide nummers sneller was dan ooit. Hannelie kon zich niet verbeteren, maar zij heeft de afgelopen tijd niet kunnen trainen door omstandigheden. Romée wist zich op de schoolslag te verbeteren en net als Lars was ze ook halverwege sneller dan ooit.

Anne en Rens Lisman, Tessa Mandemankers, Niels Muijt en Jurrian Verheij wisten zich ook te verbeteren. Anne deed dit op de 25 rugslag, Rens op de 50 schoolslag, Tessa was sneller dan ooit op de 25 vrije slag. Niels verbeterde zich met drie honderdsten op de 50 vrije slag. Voor Jurrian was er een verbetering op de 50 schoolslag met ruim anderhalve seconde.

Als er medailles waren geweest dan hadden Jan-Bart, Lars, Niels, Tess één of twee gouden medailles gekregen. Voor Jurrian, Jan-Bart en Romée zou er zilver geweest zijn en Leandra en Andrea zouden één of twee bronzen medailles gekregen hebben.

Over enkele weken zullen deze zwemmers weer in Werkendam hun trainingen gaan volgen als de poorten van Werkina geopend zijn en zich gaan voorbereiden om in het nieuwe seizoen weer goede tijden te zwemmen.