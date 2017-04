Gorinchem – 09-04-2017 – GJS behaalde een belangrijke overwinning op Nivo Sparta. Niet alleen werd de tweede plaats op de ranglijst verstevigd, maar door het gelijke spel van Tricht tegen Roda Boys/Bommelerwaard deed GJS ook goede zaken in de derde periode.

GJS trad aan zonder de geschorste Sjors Hendriks en met de licht geblesseerden Ruud Bos en Kevin Gruiters. Het was een wedstrijd die vanaf het begin boeide. Misschien niet door oogstrelend voetbal, maar wel door veel inzet van beide teams. Het begin was voor de gasten, maar de verdediging van GJS stond pal en één keer redde Raymon de Haan uitlopend door de bal weg te koppen buiten het strafschopgebied. In de 14e minuut nam Joost Haggenburg een corner, de bal kwam weer terug bij hem bij hem en vervolgens schoot hij deze hard voorlangs het doel. Twee minuten een corner aan de andere kant, maar de ingekopte bal werd van de doellijn gehaald. De beste kans was na twintig minuten toen GJS een goede aanval opzette. Quincy Bartens schoot de bal diep op Joost Haggenburg, die gelijk voorzette waar Kevin Gruiters de bal van dichtbij naast tikte.

Na 36 minuten kwam GJS dan toch op voorsprong, toen Joost Haggenburg de bal goed voorzette en Quincy Bartens bij de tweede paal binnen tikte. Vlak voor rust was Raymon de Haan uitlopend net iets eerder bij de bal dan Willem Looijen, die de hele wedstrijd goed in bedwang werd gehouden.

Na de rust zakte GJS terug en liet de gasten komen, maar zij creëerden vrijwel niets. In de 54e minuut kregen de gasten een kansje, toen Raymon de Haan de bal wegstompte en Wesley Paymans de bal voor zijn voeten kreeg, maar over het doel schoot. GJS was met uitvallen gevaarlijk en Ruud Bos kreeg in de 84e minuut een goede kans om de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Een vrije trap werd door Kevin Gruiters laag voor het doel gebracht, maar Ruud Bos schoot van dichtbij echter over het doel. In de laatste minuten nog een paar gevaarlijke momenten voor het GJS doel.

Een vrije trap van Nivo Sparta werd over het doel gekopt en daarna tikte Raymon de Haan een gevaarlijke voorzet keurig weg. Rest nog te vermelden dat Cees Lagendijk in de loop van de tweede helft drie keer wisselde. Zo kwamen Stefan Hölzken, Louis Damen en Enrico Pululu in het veld voor respectievelijk Joey van der Wel, Sereno Latuhihin en Joost Haggenburg.

Volgende week is GJS vrij en over veertien dagen staat de thuiswedstrijd tegen Heukelum op het programma, aanvang 15.00 uur.

© Foto: GP-foto – bronvermelding verplicht (niet voor commercieel gebruik)