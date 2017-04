Vreugdenhil Dairy Foods klimaatneutraal in 2029

Nijkerk – 08-04-2017 – Vreugdenhil Dairy Foods wil in 2029 klimaatneutraal zijn. Dat blijkt uit het jaarverslag dat de melkpoederproducent vandaag publiceert. Het streven naar een klimaatneutrale onderneming past in het motto Creating Shared Value, dat het bedrijf hanteert. Vreugdenhil Dairy Foods staat in het hart van de samenleving, met 900 melkveehouders, bijna 400 medewerkers en klanten over de hele wereld. In de strategie voor de komende jaren, waarmee de melkpoederproducent zich onder meer richt op nieuwe markten, zijn daarom duurzaamheidsdoelen geïntegreerd.

Duurzame groei

Het jaarverslag laat zien dat de omzet van het bedrijf is gegroeid naar 574 miljoen euro. Bijna 900 Nederlandse melkveehouders leverden 672 miljoen kilo melk. De melkpoeder die Vreugdenhil Dairy Foods daarvan maakt, wordt geëxporteerd naar 130 landen wereldwijd, voor consumenten en levensmiddelenindustrie. 75% van de export vind plaats buiten Europa, voornamelijk naar landen rond de evenaar, waar eigen melkproductie moeilijk is.

Duurzame vernieuwingen uit het afgelopen jaar zijn onder meer een energiezuinige fabriek in Gorinchem en een state-of-the-art hoofdkantoor in Nijkerk. Duurzaamheidsmanager Christien Pennings: “Door onder meer goede isolatie, warme-koudeopslag en zonnepanelen is het kantoor BREEAM Outstanding-gecertificeerd. De komende jaren zullen we meer grote maatregelen nemen, waarmee we verwachten in 2029 klimaatneutraal te zijn. We hebben de overtuiging dat het kan.”

‘Hidden hunger’ tegengaan

Vreugdenhil Dairy Foods noemt in het jaarverslag verder een daling in het ziekteverzuim, positieve uitkomsten van het medewerkersonderzoek en een flinke daling van het aantal klachten. Tot slot onderzocht het bedrijf hoe het de gezondheidsbijdrage van melkpoeder kan verhogen door het toevoegen van vitamines en mineralen. Het doel is om een bijdrage te leveren aan het tegengaan van ‘hidden hunger’ – het tekort aan belangrijke voedingsstoffen waaraan consumenten in ontwikkelingslanden vaak lijden.