Gorinchem – 08-04-2017 – De maritieme sector strijkt over een maand neer in Gorinchem voor Maritime Industry. Dit jaar is ‘innovatie’ een belangrijk speerpunt. Daarom krijgen innovatieve producten en oplossingen een podium in een speciale Innovatiestraat. “De markt wil op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, innovaties zijn hierin essentieel. Daarom faciliteren wij onder andere een innovatiestraat”, zegt Babette Fokkens namens de organisatie.

In totaal zijn 25 bedrijven vertegenwoordigd in de Innovatiestraat. Exposanten zijn zeer te spreken over dit initiatief: “Dit biedt ons de kans om onze meest recente innovaties te presenteren op het gebied van mobiele CMM’s en 3D-imaging apparatuur die in staat zijn dimensionale metrologieproblemen op te lossen en 3D te scannen en te documenteren”, zegt Lisette van Rijn namens FARO Benelux.

Ontwikkelingen in de markt

Een andere deelnemer is MARIN. “In deze innovatiestraat willen we allereest met de ondernemer in gesprek over waar zij verbeteringen zien en wat zij aan ontwikkelingen zien. Wij zijn onder meer betrokken bij verschillende initiatieven over autonoom varen, daar gaan wij ook graag over in gesprek. En op de stand hebben we informatie over de resultaten uit het project ‘Binnenvaart 5 keer beter!’. Ook werken we aan een manoeuvreer model voor de binnenvaart om snel het manoeuvreer gedrag van een schip, koppelverband en duwstel te kunnen stimuleren”, legt Wytze de Boer uit namens MARIN.

Nationaal LNG Platform

Het Nationaal LNG Platform is ook één van de bedrijven in de Innovatiestraat. Deze exposant bekijkt samen met binnenvaartondernemers of LNG een interessante alternatieve brandstof is. Hiervoor heeft het Nationaal LNG Platform samen met partners een LNG QuickScan ontwikkeld voor de binnenvaart. “Tijdens Maritime Industry kunnen belangstellenden deze QuickScan samen met experts van het Nationaal LNG Platform gratis doorlopen. De experts vertellen dan meer over de mogelijkheden van LNG voor nieuwe, maar ook voor bestaande schepen (retrofit). Ook zal er actuele informatie gegeven worden over subsidiemogelijkheden”, aldus Martin Quispel van Nationaal LNG Platform.

Innovatieroute en Blue Road Congres

Innovatie wordt ook onder de aandacht gebracht door samenwerkingspartner EICB. Zo zetten zij voor het tweede jaar een innovatieroute op en zal een interactieve innovatiewand worden getoond. Deze wand van maar liefst 30 meter lang voorziet bezoekers van informatie over het EICB Lab. Deze interactieve wand vormt een onderdeel van de innovatiestraat, welke dit jaar voor het eerst op de beurs plaats vindt. Innovatie krijgt ook de volle aandacht tijdens het ‘Blue Road Congres’. Dit initiatief wordt georganiseerd door EICB, BVB, CBRB, Bureau Telematica en BLN Schuttevaer.

Primeur: Career Event

Een primeur op Maritime Industry is het Career Event. Dit event is speciaal voor studenten en young professionals. Het doel is om hen te enthousiasmeren voor de maritieme sector, het onder de aandacht brengen van vacatures en het adviseren van starters. In diverse speeddates komen bedrijven in contact met nieuw (jong) talent.

Openingstijden Maritime Industry 2017

Maritime Industry vindt plaats op 9, 10 en 11 mei in Evenementenhal Gorinchem. De beurs is op deze dagen te bezoeken van 13.00 tot 21.00 uur. Belangstellenden kunnen gratis hun e-ticket(s) registreren via www.evenementenhal.nl/maritime-go. Parkeren is bij Evenementenhal Gorinchem gratis.