Gorinchem – 07-04-2017 – Wethouder Trudy Baggerman reikte in Partycentrum ’t Hart in Hardinxveld-Giessendam de Vrijwilligerspluim 2017 uit. De pluim ontvangers waren:

Chris Pater

In juli 2011 heeft Chris Pater zich aangemeld bij de toenmalige coördinator Buurttoezicht van de Peulenwijk. Daar start de betrokkenheid van Chris over interesse voor zijn buurt en met name zijn woonflat aan de Jupiterstraat. Ondanks zijn handicap (COPD) bleek dat Chris zich actief zou willen inzetten voor de Peulen. Na het vertrek van de coördinator is Chris Pater als coördinator gaan optreden voor de Peulen en heeft menig vergadering van Buurtoezicht De Peulen in huize Pater plaatsgevonden.

Ook is Chris Pater betrokken bij het Longpunt Gorinchem vanaf de opstart in 2012 en heeft hij bijgedragen aan de opstart hiervan. Hij heeft een actieve bijdrage binnen de groep waardoor hij samen met een kleine groep vrijwilligers betrokken is bij alle taken die bij het Longpunt horen. In relatief korte tijd is het Longfonds vanuit het niet tot een vaste structuur in de regio geworden. Daarnaast zet hij zich in voor de Partij van de Arbeid , is hij lid van de huurdersvereniging Omnivera, de bewonersraad van zijn flat en het wmo-platform. Een zeer divers en heel actieve vrijwilliger

Lisanne IJzerman

De JeugdPluim wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt.

Lisanne IJzerman is de gelukkige. Zij zit in een diaconaal jaar (vrijwillig) en is van maandag tot en met vrijdag hulpverlener bij het pastoraal en diaconaal centrum De Herberg. Dit is een plaats waar mensen terecht kunnen komen om op adem te komen.

Daarnaast heeft zij ook jeugdwerk gedaan in de hervormde kerk. Deze zomer gaat ze naar Roemenië om zich daar in te zetten tijdens een werkvakantie.