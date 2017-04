Volop creatieve activiteiten in bibliotheek

Gorinchem – 07-04-2017 – De bibliotheek is er niet alleen meer voor het lenen van boeken. Tegenwoordig is hier veel meer te doen en te beleven.

Regelmatig komen jonge moeders bij elkaar met hun baby’s en ukkies om ervaringen uit te wisselen of samen een workshop te volgen.

Koffie drinken, waarbij iemand iets komt vertellen, bijvoorbeeld over vrijwilligerswerk, over de politie, Cursussen voor computer of tablet en andere zaken.

Tijd voor Gorkums Nieuws om een kijkje te gaan nemen. Er werd gekozen voor donderdagmiddag 6 april. Bij de deur was direct te zien dat er ook flink gelezen wordt. De rij wachten bij de balie liep tot aan de toegangsdeur. Goed om te zien dat hier veel jeugd bij stond.

In de bibliotheek waren twee groepen creatief bezig. Naar aanleiding van de behoefte van de inwoners van Gorinchem was er een bloemschikvoorjaarsworkshop. Deze was in samenwerking met Bloemisterij Distel & Mirt en werd druk bezocht. De dames gingen allemaal tevreden naar huis met een mooie creatie en hopen dat dit regelmatig een vervolg krijgt.

Aan de volgende tafel was er het 2 wekelijkse Handwerkcafé, waar een groep dames vanaf vandaag voor het goede doel breien en haken. Het ene goede doel is Fighting Cancer. Hier breien/haken ze mutsen voor patiënten die hun haar verloren hebben en geen geld hebben voor een pruik. De mutsen worden bij de ziekenhuizen afgegeven.

Het andere goede doel is Project Stil geboren, hier worden wikkeldekentjes voor gemaakt. Dit is voor vroegtijdig, tijdens de zwangerschap overleden baby’s, zodat zij in een passend dekentje begraven kunnen worden.

Oprichtster aan het woord

Op 18 mei komt de oprichtster van dit Project uitleg geven en hopen wij een aantal wikkeldekentjes mee te kunnen geven. U kunt uw acryl of katoen afgeven in de bibliotheek, zodat de dames aan het werk kunnen.

Op de website van de Bibliotheek aan zet kunt u lezen wat er allemaal nog meer gebeurt. Ook een agenda. Ga vooral eens kijken en/of meedoen.

