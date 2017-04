Gorinchem – 07-04-2017 – Elke donderdagochtend is er van 10.30 – 12.00 uur een koffieochtend in Bibliotheek Gorinchem. Op de derde donderdag van de maand steeds met een speciaal thema en/of speciale gast. Behalve het drinken van een goede bak koffie, staan ook het ontmoeten van anderen en het maken van een praatje centraal. Tijdens deze editie van Koffie met…, op donderdag 20 april, is Gea van Kekerix te gast.

Gea is medewerkster van het Vrijwilligerssteunpunt Gorinchem. Deze ochtend vertelt ze wat er zoal voor vrijwilligerswerk te doen is en wat er bij komt kijken. En natuurlijk ook hoe en waar bezoekers zich kunnen aanmelden als ze vrijwilliger willen worden. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Kom gerust langs. De koffie staat klaar! Kijk voor meer informatie op www.debibliotheekaanzet.nl.