Gorinchem voor tweede jaar op rij in teken van groot lego-event ‘BOUWBLOKJES’

Gorinchem – 07-04-2017 – Het grote legofestijn ‘BOUWBLOKJES’ keert op zaterdag 27 en zondag 28 mei terug naar Gorinchem. Na het succesvolle debuut in 2016 met ruim 6.000 bezoekers, pakt de organisatie voor deze tweede editie nog groter uit. De beurshal langs de A15 wordt speciaal voor dit event omgetoverd tot een lego-walhalla. Met onder meer een legomarkt, demonstraties, creaties, legobouwhoeken en meer.

Een racebaan, legobouwhoeken, een indoordoolhof, lego dimensions, springkussens, legofans die hun eigen creaties tonen, legodemonstraties en zelfs een bioscoop. Er wordt ook een speciale legomarkt ingericht waar ontelbare legoblokjes te koop zijn. Ideaal voor de legoliefhebber die al tijden op zoek is naar dat ene legosteentje om zijn/haar legoset compleet te maken. De legomarkt is geschikt voor iedereen, ook voor de beginner.

“Wat dit festijn zo bijzonder maakt? Het is aantrekkelijk voor iedereen. Van kinderen tot volwassenen. Er is ook altijd belangstelling vanuit de echte verzamelaars die op zoek zijn naar één specifiek legosteentje of doosje. Dat zijn de echte hobbyisten. Voor de kinderen is dit evenement een groot speelparadijs. Wie wil er nou niet een hele dag rondlopen in een ruimte met alleen maar legosteentjes”, zegt Mariëlle Spijker namens Evenementenhal Gorinchem.

Openingstijden ‘BOUWBLOKJES’ 2017

‘BOUWBLOKJES’ is op zaterdag 27 en zondag 28 mei te bezoeken van 10.00 tot 17.00 uur. De entreeprijs voor bezoekers is 4 euro, kinderen tot en met 2 jaar hebben gratis toegang. Tickets zijn verkrijgbaar aan de kassa. Parkeren bij Evenementenhal Gorinchem is gratis. Meer info: www.evenementenhal.nl/bouwblokjes.