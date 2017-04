foto: Facebook van “Buitenfonds”

Loevestein – 07-04-2017 – “Expeditie Loevestein kan blijven bestaan! Gister mochten we de cheque van €15.545 overhandigen. Mooi om te zien waar we het voor doen!” Dit lezen we op Facebook van “Buitenfonds”, een Non-profitorganisatie voor Staatsbosbeheer.

Omdat de overheid is gestopt met structureel financieren van buitencentra, speeltoestellen en het behoud van cultureel erfgoed, is Buitenfonds voor Staatsbosbeheer op zoek naar investeerders in natuur.

De mogelijkheden hiervoor zijn:

Deelname aan het Groene Beraad

Partner worden van een Buitencentrum

Doneren aan een boswachtersproject

voor info: www.buitenfonds.nl

Expeditie Loevestein is een compleet lesprogramma voor groep 7 en 8, dat begint in de klas. Daar leren de kinderen over de dijk die verlegd is. Over de ruimte die de rivier krijgt, waardoor zij droge voeten houden achter de dijk. En waar de natuur ook van profiteert. Dat gaan zij met eigen ogen bekijken tijdens de expeditie. Ze bouwen een eigen dijk, maken minirivieren, gaan op zoek naar waterdiertjes en ontmoeten de grote grazers.

Voor het laten doorgaan zonder financiering werd steeds moeilijker. Geld is nodig voor het aanschaffen van materialen die nodig zijn om door te kunnen gaan met het coördineren van de vrijwilligers. Zij zijn onmisbaar voor Expeditie Loevestein.

Vermilion Energy, Stichting Le Bric à Brac, Rabobank Bommelerwaard en de Van Voordenstichting werkten mee aan de crowdfundingcampagne van het Buitenfonds. Er werd voldoende bij elkaar gebracht om door te kunnen gaan met Expeditie Loevestein. Donderdag 6 april is een cheque van 15.545 euro overhandigd aan de boswachters en vrijwilligers van Staatsbosbeheer.

Ieder jaar gaan rond Slot Loevestein zo’n 1.000 kinderen van groep 7 en 8 op expeditie. In de uiterwaarden rondom het slot maken ze mini-rivieren, bouwen hun eigen dijk en bekijken waterdiertjes. Onderweg maken ze kennis met de indrukwekkende konikpaarden en Rode Geuzen (runderen) die het gebied begrazen.

Daar kan nu dus gewoon mee door worden gegaan voor de schoolklassen uit de Bommelerwaard, Land van Heusden en Altena en regio Gorinchem/Betuwe.