Gorinchem – 07-04-2017 – “My life didn’t please me, so I created my life.”

Coco Chanel wist als geen ander hoe ze zichzelf als merk in de markt moest zetten. Door haar verleden in een weeshuis te verzwijgen klom Chanel op tot de hoogste Franse kringen. Samen met geliefde Pierre Reverdy bedacht ze pakkende oneliners over haar leven. Ze beïnvloedde de wijze waarop de wereld haar zag en maakte tegelijkertijd haar mode tot een symbool van emancipatie. Daarmee creëerde ze een tijdloos icoon, larger than life.

Met het leven van Coco Chanel als leidraad maken theatermakers Ulrike Quade (NL) & Jo Strømgren (NO) een voorstelling over branding & design, economie & identiteit. Ze laten zich inspireren door een vrouw die het recht opeiste om zichzelf vorm te geven. COCO CHANEL is beeldend theater waarin de mens mode wordt en mode de mens ontstijgt.

COCO CHANEL is een coproductie van Ulrike Quade Company en Jo Strømgren Kompani (Noorwegen). Eerder maakten zij samen het succesvolle The Writer, dat nog steeds op de internationale podia staat. De muziek voor COCO CHANEL wordt gemaakt door componistenduo Strijbos & Van Rijswijk.

Een bijzondere voorstelling voor iedereen met een liefde voor theater en mode.

Theater Peeriscoop

Dinsdag 18 april 2017, Aanvang 20.30 uur, Entree € 17,50

(inclusief een kopje koffie of thee bij binnenkomst)