PaasPraise aan boord van de Friendship in Gorinchem

Gorinchem – 06-04-2017 – Voor de 11e keer organiseert de interkerkelijke stichting Tienerfriends op Eerste Paasdag (zondag 16 april) een PaasPraise. Deze Praiseavond staat volledig in het teken van het Paasfeest, de opstandig van Jezus. Hester Zoutman (Royal Mission) zal spreken. De muzikale begeleiding is in handen van onze eigen huisband o.l.v. Rik Ploeg en Peter Snoek jr. De PaasPraise begint om 20:00 uur en is in het bijzonder voor jongeren maar ook volwassenen zijn van harte welkom!

Locatie:

De avond zal plaatsvinden aan boord van de Friendship, het schip van stichting Tienerfriends. Het schip ligt aan de binnenkant van de Merwedesluis en is vanaf de splitsing Korte brug / Kanselpoortweg te bereiken via het toegangspad langs het kanaal. Fietsen kunnen direct bij de Friendship worden neergezet.

Parkeren:

Parkeren kan het beste op het Stadhuisplein, dit is op zondag gratis. Vanaf het Stadhuisplein kun je eenvoudig en binnen enkele minuten richting onze ligplaats lopen. Ga vanaf het Stadhuisplein richting de binnenstad van Gorinchem via de Lange brug en de Korte brug. Op de splitsing Korte brug / Kanselpoort.

10 jaar in Gorinchem

Op Eerste Paasdag 2007 lag de Friendship voor het eerst in Gorinchem. Jaarlijks komen we een aantal keer terug vaak is dit rond de zomervakantie, herfstvakantie, kerstvakantie en met de Pasen. Dat we al 10 jaar lang met ons schip in Gorinchem liggen wil we uiteraard niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Na afloop is er een gezellige borrel met een hapje en een drankje. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd!

Het schip ligt vanaf vrijdagavond in Gorinchem, het volledige weekendprogramma is te vinden op www.tienerfriends.nl. De praiseavond begint om 20:00 uur de Friendship gaat om 19:30 uur open voor bezoekers. Entree is gratis wel is er een collecte.

Meer informatie:

E-mail: info@tienerfriends.nl