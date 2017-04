Gorinchem – 06-04-2017 – Zaterdag bij de start van de tweede helft van de veldcompetitie voor GKVEnomics een ruime 20 – 26 overwinning op hekkensluiter Rust Roest. In de eerste helft bouwden de Gorcumse korfballers, met Niek van der Weijden terug in de basis, na 4 – 4, met goed spel aan een voorsprong. Kevin van Beest met een dubbelscore en Jelessa Klaver na actie zonder bal 4 – 7.Met combinatie spel en veel beweging tilden Mats en Maren de Besten en Thom Nugteren van afstand de score naar 5 – 10, na 20 minuten spelen.

Ook in het vervolg bleven de Gorcumers de betere ploeg en via treffers van Caitlin Weedage en Jaleesa Claver uit schoten achter de korf en een hele fraaie doorloopbal van Kevin van Beest werd de marge vergroot naar 7 – 14. Jaleesa Claver van halve afstand en Niek van der Weijden met schot van afstand zorgden voor een 9 – 16 voorsprong. In de tweede helft hetzelfde spelbeeld, al vielen de doelpunten minder gemakkelijk in de “ Eindhovense zandbak”. Niek van der Weijden met 3 treffers en Mats den Besten met 2 zorgden er wel voor dat de marge gehandhaafd bleef; 14 – 22 met nog 12 minuten op de klok. Het spelpeil zakte en Rust Roest kon dankzij Natasja van Rijsinger regelmatig wat terugdoen 18 – 25. Met een one hander bepaalde Mats den Besten de eindstand op 20 – 26.

Komende zaterdag speelt het standaardteam van GKVEnomics met 8 uit 8 thuis om 14.00 u voor de vierde keer dit seizoen tegen Pernix met 9 uit 8. Uit op het veld was de ploeg uit Leiden met veel fysieke kracht duidelijk de betere. Ook in de zaal was Pernix twee keer de meerdere, dus tijd voor revanche.

Doelpuntenmakers

Mats den Besten 6

Niek van der Weijden 5

Jaleesa Claver 4

Kevin van Beest 4

Caitlin Weedage 3

Thom Nugteren 2

Maren den Besten 1

Nienke van der Weijden 1