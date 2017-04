De Gomarus krijgt een nevenvestiging in Zaltbommel

Gorinchem – 06-04-2017 – De Gomarus scholengemeenschap opent per D.V. augustus 2018 de deuren in Zaltbommel. De vijf- tot zeshonderd leerlingen die nu nog dagelijks veelal met de fiets uit de Bommelerwaard en het Land van Heusden en Altena komen, kunnen vanaf september 2018 dichter bij huis terecht. Het gaat dan om de klassen 1 tot en met 3 van havo en vwo, mavo 1 tot en met 4 en van vmbo ‘basis- en kaderberoeps’ de klassen 1 en 2. Dit omdat het praktijkonderwijs in Gorinchem wordt gegeven. Het ministerie heeft ondertussen groen licht gegeven en eind vorige week heeft ook de gemeenteraad van Zaltbommel ingestemd met een financieringsvoorstel voor een nieuw schoolgebouw.

De voorbereidingen zijn in volle gang. Het voorontwerp is gereed. Maar er moet ook nog veel gebeuren. Zowel de school als de gemeente investeren erin om een energieneutraal gebouw aan de Hogeweg te bouwen.

Door de komst van de vestiging in Zaltbommel is nieuwbouw voor de dependance aan de Lange Slagenstraat in Gorinchem niet meer nodig. Wel moet de hoofdvestiging nog uitgebreid worden met 1.000 – 1.500 vierkante meter. In de komende jaren verwachten we een lichte leerlingengroei naar 1.900 leerlingen, inclusief de vestiging in Zaltbommel.

Binnenkort zullen voor de (toekomstige) ouders voorlichtingsbijeenkomsten worden belegd in de regio.