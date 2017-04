Gorinchem – 05-04-2017 – Vakdagen Parket & Woninginrichter (VPWI) gaat per direct verder als Interieur Collectie Dagen. De naam VPWI kent een mooie historie, maar het is tijd voor een naam die beter past bij het huidige concept. VPWI is van oorsprong een vloeren vakbeurs. Echter door de uitbreiding van verschillende segmenten in de afgelopen jaren en de samenwerking met Kone advies (organisator van Floor Expo) is een nieuwe naam op zijn plaats.

De naam

Tijdens de afgelopen editie van VPWI in 2016 werd de vernieuwde opzet al geïntroduceerd. De focus ligt op netwerken, inspiratie en kennisdeling. Bovendien zijn de segmenten vloeren, stoffering, wandbekleding en raamdecoratie verder uitgebreid aan het huidige concept. Deze nieuwe insteek zorgt voor een ander imago. Daarom lanceert Evenementenhal nu een nieuw naam die beter bij het vernieuwde concept past: Interieur Collectie Dagen. Een ideale naam voor een vakbeurs zegt precies waar het evenement voor staat. Deze nieuwe naam voldoet hieraan. Het tonen van nieuwe collecties is het belangrijkste moment van het jaar. “De naam ‘Interieur Collectie Dagen’ is zorgvuldig gekozen in samenspraak met de markt”, zegt Debbie de Bruijn namens de organisatie.

Het logo

Interieur Collectie Dagen, een hippe en trendy vakbeurs voor creatieve professionals. Met deze gedachte is het logo ontwikkeld. In het logo is gebruik gemaakt van een gestileerd huisje, welke symbool staat voor de inrichting van woningen en bedrijven. In één oogopslag kan men zien dat het om de basiselementen voor een interieur gaat en dat het tonen van de nieuwe collecties centraal staat. “De geschetste randen en de gebruikte kleuren maken het helemaal af. Daarnaast hebben we gekozen voor een zwaar lettertype. Dit zorgt voor een goede balans in het logo en zijn wij klaar voor de toekomst”, aldus De Bruijn.

Interieur Collectie Dagen 2017

De eerste editie onder de nieuwe naam ‘Interieur Collectie Dagen’ vindt plaats op zondag 17, maandag 18 en dinsdag 19 september 2017 in Evenementenhal Gorinchem. Dat betekent dat de beurs voor het eerst een zondagopenstelling kent. Dit besluit is genomen naar aanleiding van gesprekken met exposanten, bezoekers en trendwatchers. Met de zondagopenstelling komt Evenementenhal onder andere kleinschalige familiebedrijven tegemoet die alleen op zondag de mogelijkheid hebben een beurs te bezoeken. Meer info: www.evenementenhal.nl/interieurcollectiedagen.