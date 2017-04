River Dragons houden Gorinchemse eer hoog

Gorinchem – 05-04-2017 – Afgelopen zaterdag namen de River Dragons voor de 2e keer deel aan de Vechten op de Vecht die dit jaar voor de 9e keer werd georganiseerd. De 11,5 km tellende tocht werd vorig jaar door de River Dragons gewonnen in een tijd van 1 uur en 10 seconden. Dit jaar zette de Gorinchemse River Dragons, aangevuld door een aantal peddelaars van de Alkmaarse vereniging Odyseus, een tandje bij en nam ook dit jaar de 1e plaats mee naar Gorinchem.

De River Dragons had na het zien van de resultaten alle reden om trots te zijn. Niet alleen nemen ze weer de 1e plaats mee naar Gorinchem maar de afstand werd ook in een geweldige tijd gevaren, het team kwam dit jaar binnen het uur over de finish in 58 minuten en 30 seconden. 22 seconden sneller dan de nummer 2, de Old Water Dragons die de afstand ook binnen het uur aflegden. Old Water Dragons 2 en de Dragons on Fire, die respectievelijk als 3e en 4e eindigden, finishten met een heerlijk gevoel van euforie over het afleggen van de afstand, hun eigen resultaat en uiteraard de aftrap van het nieuwe drakenboot seizoen.

Resultaten:

1) River Dragons 0:58:30

2) Old Water Dragons 0:58:52

3) Old Water Dragons 2 1:05:07

4) Dragons on Fire 1:06:52

Voor de River Dragons de 2e overwinning dit jaar, een goed begin van het nieuwe seizoen.

Wil je ook peddelen? Uitproberen of deelnemen? Meer informatie www.riverdragons.nl