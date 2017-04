Gorinchem – 05-04-2017 – In totaal bezochten 4.479 geïnteresseerden op 28, 29 en 30 maart het 10-jarig jubileum van Klimaatvak en Installatie Vakbeurs in Evenementenhal Gorinchem. Met name het NVKL-plein was een ware publiekstrekker. Het plein werd op de donderdag spectaculair afgesloten door autocoureur Tom Coronel met zijn Dakar-buggy.

Op de beursvloer van Klimaatvak werd het NVKL-plein druk bezocht. De organisatie bood daar in samenwerking met branchevereniging NVKL een kwalitatief en interessant kennisprogramma aan. Het programma ging in op diverse ontwikkelingen in de koudetechniek, management, F-gassen en natuurlijke koudemiddelen. De sessies werden kosteloos aangeboden en konden rekenen op veel belangstelling vanuit de branche. Naast de spectaculaire afsluiting van Tom Coronel gaf hij ook nog een presentatie over ondernemerschap en nieuwe media.

“De NVKL kijkt terug op drie zeer succesvolle dagen waarin velen uit de koeltechnische branche bij elkaar zijn gekomen”, zegt Karin van der Maarel-Sonneveld namens NVKL. “Het was een goede beurs waarin we de koeltechnische sector goed op de kaart hebben gezet. We kijken terug op een geslaagd evenement.”

Beste koelmonteur van Nederland

Tijdens de beurs waren er ook nationale vakwedstrijden Koudetechniek onder scholieren. Robin Smets (student aan het KWI College en werkzaam bij Engie Panningen), kroonde zich tot de beste koelmonteur van Nederland. Tijdens Klimaatvak vond namelijk de finale plaats van Skill 38 Refrigeration & Airconditioning, de nationale vakwedstrijd Koudetechniek. Op de stand van de branchevereniging NVKL werkten vier koelmonteurs aan een koudetechnische en elektrotechnische opdracht. De jury selecteerde Robin Smets als de beste finalist. Hij neemt als nationaal kampioen voor Nederland deel aan de 44e Worldskills in Abu Dhabi van 14 tot en met 19 oktober 2017.

Het Ketelhuis & RTL Z

Nieuw op Installatie Vakbeurs was dit jaar Het Ketelhuis. Buurs & Technea waren van de partij om bezoekers te informeren over duurzame pelletketels. Daarnaast maakte TEAM NL tijdens Klimaatvak opnames voor een aflevering van RTL Z. Diverse exposanten zijn geïnterviewd met branchegerelateerde onderwerpen. De uitzending is te zien op 30 april om 17.30 uur op RTL Z.