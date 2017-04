Geregistreerde misdrijven eenheid Rotterdam stabiel; inbraak en straatroof blijven dalen

Gezamenlijk Veiligheidsbeeld Rotterdam – Jaarrapportage 2016 (002) (1)”]In 2016 werd er in de eenheid ongeveer hetzelfde aantal misdrijven geregistreerd als in 2015 (-1%). Misdrijven met een grote impact zoals woninginbraak (-13%) en straatroof (-8%) blijven dalen. Het beeld kan per gemeente verschillen.

Ook bij verkeersoverlast, jeugdoverlast en burengerucht is er een dalende lijn. De overige misdrijf- en incidentsoorten blijven min of meer op het zelfde aantal. Het aantal fietsendiefstallen stijgt, terwijl het aantal incidenten van verkeersoverlast daalt. Dit staat in de vandaag verschenen editie van het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld van de Veiligheidsalliantie regio Rotterdam.

Gezamenlijk Veiligheidsbeeld

Het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld brengt in een rapportage verschillende indicatoren voor de gemeentelijke en regionale veiligheid bijeen. Zo zijn er niet alleen politiecijfers in te vinden; gemeenten kunnen bijvoorbeeld ook zien hoeveel veelplegers uit hun gemeente in het Veiligheidshuis worden behandeld, hoeveel mensen er zijn aangesloten bij Burgernet en hoeveel jongeren een verwijzing naar Bureau Halt hebben gekregen wegens vernielingen of schoolverzuim. Het GVB wordt twee keer per jaar samengesteld.

Het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld is een uitgave van de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam in samenwerking met Politie, OM, Veiligheidshuizen, RIEC, Burgernet en Halt Rotterdam.