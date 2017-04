Sacha Maas in goede vorm

Oosterhout, 2 april 2017 – In het 50 meter bad van Oosterhout heeft een kleine groep zwemmers van de Biesboschzwemmers deelgenomen aan een wedstrijd. De zes meiden en een jongen lieten goede tijden noteren. Vooral de tijden van Sacha Maas vielen deze middag op.

Sacha had zich ingeschreven op de 200 vrije slag en 100 rugslag en op beide nummers liet ze een goede progressie in haar techniek en tijd zijn. De eindtijd van Sacha op de 200 ‘vrij’ was bijna een seconde onder haar tijd uit het 25 meter bad en die tijd heeft ze minder dan een maand geleden gezwommen. Op de 100 rugslag bleef ze nipt boven haar tijd uit het 25 meter bad, namelijk 0,01 seconden.

Femke Golverdingen volgde het voorbeeld van Sacha, ook zij zwom de 200 vrije slag en 100 rugslag. Op de vrije slag haalde Femke ruim 11 seconden van haar record uit het 50 meter bad, maar dat mocht volgens haar ook wel want die tijd had ze een hele tijd geleden gezwommen. Op de 100 rugslag haalde Femke ruim een seconde van haar persoonlijke record af.

Romée van Rossem en Chimène Huisman zwommen beide voor de eerste keer de 400 vrije slag in het 50 meter bad. Hun indeling was redelijk vlak en dit resulteerde in goede tijden. Romée was ruim 40 seconden sneller dan ze in het 25 meter bad is geweest en Chimène bleef net een seconde boven haar 25 meter bad tijd. Op de 100 vrije slag was Chimène een kleine seconden langzamer dan haar tijd uit het 50 meter bad. Romée wist op de 100 schoolslag opnieuw onder haar 25 meter bad te blijven met bijna een seconde.

Leendert Paans startte alleen op de 400 vrije slag en hij liet zien dat hij weer in een betere doen is. Leendert traint de laatste weken vaker en dit resulteert in betere tijden en zijn indeling was ook vlak. Julia Verhoeven had zich ingeschreven op de 200 vlinderslag en zij zwom dit nummer voor het eerst in een 50 meter bad. De laatste keer dat ze dit nummer zwom was vier jaar geleden en dus was er twijfel over hoe ze haar race in moest delen. Achteraf had ze misschien sneller gekund, maar ze was blij dat ze het had weten vol te houden. Voor Ilse van de Pol was het een wedstrijd om snel te vergeten, ze wist niet in de buurt van haar tijden te finishen. De laatste weken echter heeft Ilse laten zien aan een goed seizoen bezig te zijn dus het is te hopen dat het een incident is.

Komend weekend hebben de jongste zwemmers en masters weer wedstrijden op de planning staan. In Sliedrecht is de laatste wedstrijd van het swimkick en minioren circuit en de masters hebben een wedstrijd in Oosterhout.