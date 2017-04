Unitas za. dieper in de problemen na verlies tegen directe concurrent Neo

Gorinchem – 03-04-2017 – Unitas Zaterdag heeft zich in een bijna onmogelijke positie gewrongen in de strijd om handhaving binnen de 3e klasse. Zaterdag stond het duel thuis tegen directe concurrent Neo ’25 op de agenda en moest er gewonnen worden om van de laatste plaats in 3D af te komen. Helaas voor de Roodbroeken bleek,het in de 1e helft het niet benutten van kansen, dodelijk te zijnen wordt het nu een hele zware opgave om de nacompetitie voor lijfsbehoud in 3D te halen. Unitas wilde het pak slaag van vorige week, opgelopen tegen koploper Woudrichem,thuis recht zetten in het duel tegen directe concurrent Neo’25.

Goede organisatie, maar geen goals

Unitas had de organisatie goed staan en gaf geen kansen weg in de 1e helft. Zelf kreeg het een aantal mogelijkheden om de score te openen. Zo was daar in de 15e minuut een vrije trap van Mohammed Boukrouche aan de rechterkant van de 16 meter die de bal slim inspeelde op de inkomende Zeki Laaiti, die vanaf 13 meter helaas over schoot. 3 minuten later was er een corner van Boukie die voor de voeten van Boaz Helderman kwam, maar die schoot via een tegenstander eveneens over. Voor Unitas leek er geen vuiltje aan de lucht en de jonge Roodbroeken gingen op jacht naar de voorsprong. In de 26e minuut heroverde Zeki Laaiti aan de linkerkant en hij gaf de bal op Boukie, Boukie gaf de bal op Nabiel Kadiwahabi en hij kon de bal terug leggen op de inkomende Boaz, echter hij schoot over. Unitas gaf niet op en ging door. 10 minuten voor rust was er een slim genomen vrije trap langs de muur van Neo ’25 door Boukie, die de vrijstaande Zeki Laaiti zag staan, echter hij zag zijn inzet gestopt worden door de keeper. 2 minuten later leek het dan toch te gebeuren dat Unitas met een 1-0 voorsprong zou gaan rusten, na een voorzet vanaf links van Zeki Laaiti, die verlengt werd door Boaz en voor de voeten van spits Younes Balhagi, die goed voor zijn man kwam, echter hij wipte de bal langs de keeper, maar ook net naast het doel. Hierdoor bleef het 0-0 tot de rust.

Onnodige achterstand

Unitas zocht na rust gelijk weer de aanval via een mooie steekpass van Zeki Laaiti op zijn maatje Boukie. Boukie haalde uit vanaf 18 meter, maar de keeper kon de bal keren. Daarna was er na onnodig balverlies een mogelijkheid voor Neo ’25, waarbij keeper Owen Verduijn redding leek te brengen en de bal met 1 hand voor de voeten van de spits te hebben, maar de scheidsrechter oordeelde dat hij de bal niet had en liet daarop doorgaan en de spits kon de onterechte 0-1 aantekenen. De jonge Roodbroeken was hierdoor van slag en 2 minuten later bracht Owen redding op een inzet van Neo’25. Na balverlies aan de linkerkant voorin schakelde Neo ’25 heel snel om en kon het in de 59e minuut de 0-2 scoren. 10 minuten later raakte Unitas dieper in de zorgen na de 0-3.

Geknakt Unitas

In de laatste 20 minuten probeerde Unitas er alles aan te doen om nog voor een klein wonder te zorgen. Echt grote mogelijkheden gaf dat niet en het geloof leek bij veel spelers weg. Het was in de 82e minuut nog wel raak, na een mooie actie aan de rechterkant van invaller A-speler IJsbrand van Eldik die de bal perfect ga op de goed inkoppende Nabiel Kadiwahabi, die de 3-1 eindstand op het scorebord bracht. Unitas kon helaas niet profiteren van de kans om gelijk te komen met Neo ’25 en staat nu weer op 6 punten achterstand met nog 5 wedstrijden te gaan.

Volgende week moeten de Roodbroeken op bezoek bij Haaften, wat thuis met 4-1 verslagen werd.

foto: Theo Bos