Gorinchem – 03-04-2017 – Natuurcentrum Gorinchem staat bij de meeste Gorcumers bekend als de Gorcumse kinderboerderij en dat zijn we uiteraard ook! Naast de kinderboerderij is er op het mooiste eiland van Gorinchem nog véél meer te doen. Er is bij ons veel te ontdekken over natuur en milieu, zo leer je bij ons over energiebesparing en hoe belangrijk water is. In ons restaurant kun je terecht voor een hapje en een drankje en in onze zalen kun je vergaderen of een jubileum vieren. Daarnaast organiseren we unieke evenementen, zoals een golftoernooi in het stadspark op donderdag 11 mei en de gezellige Lente Doe dag op tweede Pinksterdag.

Nieuwe logo en website

Het Natuurcentrum is veel méér dan de kinderboerderij. Om dit zichtbaarder te maken hebben we een nieuw logo én een nieuwe website! Vanaf 10 april 2017 kunt u beide zien op www.natuurcentrumgorinchem.nl . Wordt lid van onze facebookpagina om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws www.facebook.com/natuurcentrumgorinchem

Stemmen

Vergeet niet: tot 10 april kunt u uw Rabobankstemkaart inzetten om op het Natuurcentrum te stemmen. Uw stem is geld waard en dat geld reserveren wij voor het behandelen van onverwachte ziekte bij onze dieren.

Vrijwilligers zijn altijd welkom, bij de dieren, de activiteiten, in de keuken en de bediening of achter de receptie. Neem contact op voor meer informatie via info@ncgorcum.nl of 0183 630911