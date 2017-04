Gorinchem – 03-04-2017 – De winnaars van de 23ste editie van de Gorcumse literatuurprijs zijn Annette Akkerman (uit Maarssen) met haar verhaal Wilskracht bij de volwassenen en Christhe Vreugdenhil (leerlinge van het Gymnasium Camphusianum, uit Gorinchem) met haar verhaal Het Concert bij de jongeren. Drie jongeren en drie volwassenen waren donderdagavond 30 maart letterlijk en figuurlijk het middelpunt in het Theater ’t Pand.

Aan tafel en in de spotlights lazen de kandidaten hun verhaal voor. Ferdinand Biesheuvel, gastheer van de avond, liet hen vertellen over hun schrijfproducten. Allen bleken actief met schrijven bezig te zijn. Voor de meesten was dit niet de eerste keer dat ze aan een schrijfprijs meededen. Ondanks de soms zichtbare spanning was het niveau van het voorlezen hoog en wisten de voorlezers het publiek hoorbaar te boeien, de zaal was muisstil.

De schrijver Ernest van der Kwast droeg zelf met enkele verhalen bij aan het Verhalenfeest. Voor hij de prijzen uitreikte bekende hij: ‘’Mij is nooit de eer te beurt gevallen om een podium te beklimmen en een mooi geldbedrag in ontvangst te nemen. Een aanmoediging om door te gaan, vooral door te gaan.’’ Hij maakte vervolgens de winnaars bekend en reikte de prijzen uit.

Over het verhaal Het concert concert luidt het juryrapport: “De jury vond haar verhaal interessant en volwassen, ontroerend en empathisch. Als lezer leef je mee met de personages en de emotionele ondertoon is heel sterk verweven in het verhaal. De jury is zeer verheugd met deze winnaar.’’

Over het verhaal Wilskracht zei de jury: ‘’Een verhaal met sterke dialogen, een uitgekiende opbouw en een mooi slot. Nergens geeft de schrijver te veel uitleg, maar de suspense zorgt dat je doorleest. Het is een verhaal dat van begin tot eind boeit, waardoor je in je stoel blijft zitten, blijft lezen. Er is een schrijver opgestaan!’’

Sara De Lodder (Ameide) met Opstaan in een nieuw land eindigt bij de volwassenen als tweede. Derde is Willy Driessen-Senders (Eindhoven) met Het testament. Bij de jongeren is Romy van Dongen (Sprang Capelle) met IJskoud tweede en Julia Dubbelman (leerlinge van het Gymnasium Camphusianum, uit Giessenburg) met Nagellak als derde geëindigd.

Allen werden in de bloemen gezet en ontvingen een linnen tas met daarin het juryrapport en een gekalligrafeerde oorkonde. Voor de winnaars was er een geldbedrag en wacht o.a. publicatie in het literair tijdschrift Schoon Schip en de presentatie op 9 april in het programma Literaire liefdes van het Woerkums literair café.

De muzikale bluegrass omlijsting door Green light traffic, de fijne sfeer in het kleinste theater van Nederland en zelfs het mooie weer maakte dat alles klopte. Het bestuur van de Stichting literaire workshop die de Gorcumse literatuurprijs organiseert kijkt tevreden terug op de derde prijsuitreiking sinds haar aantreden. De Gorcumse literatuurprijs staat weer op de kaart en de prijsuitreiking als literair feestje ook.