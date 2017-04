foto: Rowan Snel

Gorinchem – 02-04-2017 -Vrijdag 31 maart heetten de leerlingen van Junior College en Tiener College hun ouders welkom op school voor een bijzondere happening. De leerlingen openden het Wereldrestaurant dat ze voor één dag realiseerden in de school.

Gastheer of gastvrouw zijn in een echt restaurant of één dag kok zijn. Meewerken in de bediening. De leerlingen van Junior College en Tiener College mochten deze ene dag werken in hun eigen restaurant ¨Wereldrestaurant¨. De leerlingen kozen aan het begin van het jaar acht landen. Ze kozen China, Italië, de V.S., Griekenland, het Verenigd Koninkrijk, Ivoorkust, Rusland en Nederland. Ze solliciteerden daarna naar functies als kok, gastheer en pr-medewerker. Ook leerden de leerlingen het nodige over de landen een hun keukens.

Op de dag van het Wereldrestaurant maakten acht kleine teams van koks samen met ouders gerechten uit de acht landen klaar. De andere leerlingen richtten de lokalen in. Ze hingen foto´s op en zetten voorwerpen uit de landen neer. Ouders en opa´s en oma´s mochten voor de wereldrestaurantdag kiezen bij welk land ze gingen eten.

Ze werden bij de deur verwelkomd door een team van gastheren en gastvrouwen. Het was een drukte van belang in het Wereldrestaurant.

Rond het middaguur brachten de koks het eten binnen. Als voorgerecht werden alle gasten getrakteerd op een presentatie over de landen. Leerlingen vertelden over landschap, natuur, geschiedenis en (eet)cultuur van hun land.

Daarna genoten alle leerlingen, ouders en grootouders van een heerlijk buffet.