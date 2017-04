Linge/PCG maakt zich klaar voor kampioenswedstrijd

Gorinchem – 02-04-2017 – In Roelofarendsveen heeft De Linge/PCG afgelopen zaterdag geen averij opgelopen op weg naar de kampioenswedstrijd van zaterdag 8 april. Tegen het reeds gedegradeerde Alkemade werd met 7 – 10 gewonnen.

Een makkelijke wedstrijd was het zeker niet. Alkemade had veel creativiteit in de aanval en wist in het eerste deel van de wedstrijd makkelijk het doel te vinden. In de loop van de wedstrijd werd het verschil in kwaliteit echter zichtbaar. De Linge/PCG kwam op voorsprong en gaf deze niet meer uit handen. Opvallend in deze wedstrijd waren de vele uitsluitingsfouten (21). Beide teams profiteerde hier echter maar mondjes maat van.

De waterpolocombinatie uit Gorinchem en Leerdam maakt zich nu op voor de directe confrontatie met De Kempvis uit Spijkenisse. Bij winst of gelijk spel is de Linge/PCG kampioen, maar bij een verlies gaat De Kempvis er met de titel van door. De wedstrijd wordt gespeeld op zaterdag 8 april in het Gorinchemse Caribabad, om 21:30.

Doelpuntenmakers: Tjerk Noorduyn 4, Rimmer Genee 2, Victor Visser 2, Menno Cloostermans en Nicky Advokaat beide 1.