Gorinchem – 02-04-2017 – Op maandag 10 april tussen 19.30 en 21.30 uur is er een inloopbijeenkomst over de toekomstige inrichting van het Eind en omgeving. U bent hiervoor van harte uitgenodigd in Restaurant Merwezicht in Gorinchem.

Tijdens de bijeenkomst geeft de gemeente samen met ontwerpbureau NieuwBlauw een presentatie en toelichting over een voorstel van een mogelijke inrichting van het Eind, Tolsteeg en Kriekenmarkt.

De uitkomsten van de eerste enquête ’Eind goed, Al goed’ vormen de basis van het inrichtingsvoorstel voor het Eind, Tolsteeg en Kriekenmarkt.

U kunt tijdens deze avond uw opmerkingen en ideeën over dit inrichtingsvoorstel doorgeven. Ook kunt u tijdens deze bijeenkomst uw reactie geven door het invullen van een vervolg enquête.

Kunt u er deze avond niet bij zijn? Dan kunt u de enquête ook op een later moment invullen via www.eindgoedalgoedgorinchem.nl. Daar vindt u ook meer informatie over het vervolg van de plannen herinrichting van het Eind.