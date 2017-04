Gorinchem – 02-04-2017 – Gorinchem: Vrijdag 7 april zal om 17:00 uur de multifunctionele Jeu de Boulesbaan van Wijdschild officieel in gebruik worden genomen. Wethouder Hans Freije zal namens de gemeente Gorinchem de eerste worp verrichten. Tevens zullen Jobbi Schefferlie en Marcha Nuijten, spelers in de nationale jeugd NJBB een demonstratie geven van het spel.

Uniek spel- en ontmoetingsplaats in Wijdschild

De baan ligt tussen de Poterne en Rondeel en is uniek in zijn soort. Naast dat er Jeu de Boules op gespeeld kan worden is voor het ontwerp daarvan uitgebreid door de bewoners over nagedacht en overleg met de afdeling REO gevoerd. Mensen met een handicap kunnen met rolstoel, rollator of scootmobiel de baan betreden. Andere sporten en spellen kunnen ook uitgevoerd worden. Zo kan er met de aangebrachte doelen voetbal en hockey gespeeld worden, een voorziening is gemaakt om een net te plaatsen voor volleybal en badminton en op twee hoeken zijn knikkerpotjes gemaakt, zodat kinderen al op eenvoudige wijze gebruik kunnen maken. Twee comfortabele banken zijn geplaatst om uit te rusten en van de spelers, van jong tot oud te kunnen genieten.

De baan is tot stand gekomen met medewerking van diverse afdelingen van de gemeente Gorinchem, bewoners van Wijdschild en de commissie Burgerinitiatieven.