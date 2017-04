Gorinchem – 02-04-2017 – Verkoop jouw spulletjes op de Koningsdag Vrijmarkt in Gorinchem. Maar niet vanaf de grond joh. Spaar een kleed uit, en je rug! -neem een kraampje!

Altijd leuk, drukte in de stad. Op Koningsdag is het weer zover in Gorinchem. Allerlei bezigheden op verschillende plekken in de stad. En in straatjes richting de haven plek voor de vrijmarkt. Met vele kids en hun spulletjes op kleedjes op de grond.

Wil jij het iets professioneler maken en ook nog eens midden in de drukte staan? Naast het foodcourt, lekker aan de Lingehaven?

Huur dan je eigen kraam. De Hip & Happy Market verzorgt voor jou een mooie kraam, van 2 of 4 meter. Met veel plezier. Maken we er samen met de ondernemers, de foodtrucks en al het publiek een heerlijk en geslaagd dagje van.

Het zijn er niet zoveel, dus wees er wel op tijd bij! OP=OP

Wil je de Hip & Happy Market verrijken met jouw foodtruck? Neem dan sowieso eerst even contact met ons op: even overleggen of er op de markt nog ruimte is voor jouw producten.

Stuur ons een mailtje:

info@hipenhappymarket.nl